Terelu Campos interrumpe ‘Fiesta’ y desmiente lo que se ha llegado a ver en pantalla sobre su hermano

Terelu Campos llamaba a su hija Alejandra Rubio para desmentir la información que se había dado sobre su hermano en ‘Fiesta’.

Hasta hace unos años, nadie sabía que Terelu Campos y Carmen Borrego tenían un hermano desconocido. Fue Antonio David Flores el que destapó la noticia en el año 2020. Y aunque en un principio, las hijas de María Teresa Campos no quisieron hablar del tema, ahora ambas han dado un paso al frente hablando de cómo conocieron al hijo de su padre a raíz de la aparición de Pinocho, el supuesto hermanastro de Anabel Pantoja.

De hecho, Terelu Campos no ha dudado en escribir una preciosa carta en su blog de Lecturas dando más detalles sobre cómo conoció a su hermano. «Estaba con mi madre en la Semana Santa de Málaga. Nos presentaron a mi hermano viendo las procesiones», relata la presentadora de ‘Sálvame’ en su blog.

Unas palabras de las que ‘Fiesta’ se hacía eco este domingo. Pero el programa de Emma García iba más allá y sacaba a la luz una noticia relacionada con el hermano de Terelu Campos y Carmen Borrego. Y es que al parecer el hijo desconocido de José María Borrego estuvo en la cárcel tras ser condenado de un delito muy grave.

«El hermano de Terelu estuvo en la cárcel», se podía leer en el rótulo de ‘Fiesta’. Una información que pillaba descolocada a Alejandra Rubio pues aseguraba no tener ni idea de la misma e incluso desconocía que su madre le hubiera dedicado su blog. «Mi madre normalmente piensa bastante y hace las cosas de manera racional pero también se puede equivocar, a mi me sorprende que lo haya hecho e igual se ha equivocado porque es mejor dejar las cosas tranquilas, pero si lo ha dicho es por algo», defendía la hija de Terelu Campos.

Terelu llama a ‘Fiesta’ para negar la información sobre su hermano

Terelu Campos llama en directo a Alejandra Rubio para desmentir a ‘Fiesta’

Mientras en ‘Fiesta’ debatían sobre el asunto y eran Saúl Ortiz y Gema Fernández los que se mostraban más duros con Terelu Campos por lo que había hecho y por poner en el disparadero a su hermano; Terelu Campos llamaba por teléfono a su hija Alejandra Rubio para desmentir lo que se estaba diciendo en el programa que presenta Emma García. «Este señor estuvo sentenciado, fue condenado, pasó por prisión y ya ha cumplido condena por un delito grave», insistía Gema Fernández.

En ese momento, Terelu Campos no dudaba en pedir a ‘Fiesta’ que quitaran el rótulo que se había visto en pantalla. «Buenas tardes Emma, mi hermano no ha estado en la cárcel nunca, no tengo nada más que decir», aseveraba la presentadora de ‘Sálvame’. «¿O sea que niegas la información?», le preguntaba Emma García.

«Mi hermano no ha estado en la cárcel nunca ni yo he puesto a mi hermano en el punto de mira de nada. No tengo nada más que deciros, os lo agradezco un besito, y a ti Emma te quiero lo siguiente a mucho. Es un blog por Anabel Pantoja y ya está», terminaba diciendo Terelu Campos colgando el teléfono sin contestar a la repregunta de Emma.

«Esto no es yo opino o yo pienso. Es o ha entrado en prisión o no. Es fácil de saber», recalcaba entonces Emma García. «Si mi madre ha entrado a decir que no es que no», defendía Alejandra Rubio mientras que Gema Fernández volvía a insistir en que el programa tenía las pruebas de la condena. «Hay una sentencia condenatoria de ser responsable criminalmente», recalcaba la colaboradora. «Pero ha podido ser condenado y no entrar en prisión», añadía Emma García.