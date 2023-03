Esta es la vida actual de María Teresa Campos ante su preocupante estado de salud

Un año después de alejarse de la televisión, la salud de María Teresa Campos se ha deteriorado bastante, y su estado anímico preocupa mucho a su entorno

Hace justo un año que María Teresa Campos concedía, la que hasta la fecha ha sido su última entrevista. Fue a Anne Igartiburu para el programa ‘Diez Momentos’ de Telemadrid. La veterana presentadora insistía en su necesidad de trabajar. Algo que había reiterado en numerosas ocasiones: «Necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. Creo que no es justo que la única que no tenga sitio sea yo».

«Yo sé que soy mayor», reconocía, «pero no sé por qué si, porque sea mayor, no hay un sitio para mí». Una desgarradora confesión que removió mucho a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, partidarias de que su madre se retirara de la televisión y descansara.

La salud de la presentadora preocupa mucho a sus más allegados

En las últimas semanas, se ha hablado (y especulado), mucho, sobre la salud de María Teresa Campos. El pasado 31 de diciembre, día de Nochevieja, la periodista se caía en casa de Terelu después de intentar incorporarse de la cama. Desde entonces, poco se sabe de ella. Más allá que está delicada de salud, como así han reconocido sus más allegados.

Ante la preocupación de sus seguidores, su nieta, Alejandra Rubio, quiso mandar un mensaje tranquilizador. La joven aseguró en declaraciones a Europa Press que su abuela se encuentra «bien». Aunque reconocía que «es una etapa nueva para todos, de cuidarla mucho, quererla mucho, darle cariño, apoyarla y consentirla. Es ley de vida y ya toca».

Tanto las declaraciones de Alejandra como de su tía, Carmen Borrego, dejan entrever que la salud de María Teresa Campos no es del todo buena. Las alarmas saltaron más aún cuando Carmen confesara que vivía «un problema parecido» al de Máximo Huerta, cuya madre está enferma de demencia: «Me da envida escucharte porque puedes hablar con naturalidad. Imagínate un problema parecido en el que no puedes expresarte porque parece que estés haciendo algo mal».

Las declaraciones de la sobrina de Edmundo contra María Teresa

No ayudan en nada a la salud de la comunicadora, las declaraciones que, de cuando en cuando, hacen los familiares de Edmundo Arrocet, expareja de María Teresa Campos. La última en salir a la palestra ha sido Fiorella Vismara, sobrina del cómico, que visitó este fin de semana el programa ‘Fiesta’, donde se encontró con Alejandra Rubio.

Fiorella dejó a todos en shock al hablar de la presunta agresividad de la presentadora, algo que, como es lógico, su nieta no se tomó nada bien. «Mi tío rompió con María Teresa Campos por su agresividad. No solo por la verbal, esta mujer se autolesionaba», espetó sin tapujos la argentina, dejando claro que esas informaciones vienen directamente del humorista, que es quien cuenta lo sucedido.