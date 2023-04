El lamento de Bigote Arrocet sobre el estado de María Teresa Campos: «Nunca imaginé algo así»

El estado de salud de María Teresa Campos es cada vez más alarmante. Ya que, aunque hace mucho tiempo que no vemos una imagen suya, las declaraciones de sus hijas no hacen más que aumentar esta preocupación. Un delicado estado que desconocía la que fue su última pareja, el humorista Bigote Arrocet, quien ha roto su silencio para la revista ‘Semana’ tras un tiempo alejado del foco mediático.

El cómico, se encuentra en Brasil, gestionando un negocio relacionado con la energía eólica. Pero no está solo, pues le acompaña su nueva pareja sentimental, de la que ha hablado por primera vez en la citada revista: «Estoy saliendo desde hace tiempo con una persona que no es española, es de otra nacionalidad, y se encuentra conmigo en tierras brasileñas». Aunque deja claro que «no tiene nada que ver con el universo mediático y prefiere mantenerse en el anonimato».

No quiere meterse en la guerra entre su hija y las hijas de María Teresa: «Allá ellas»

Sobre la participación de su hija Gabriela en ‘Supervivientes’, Bigote Arrocet reconoce que no la ha visto: «Me fui de Madrid antes de que ella entrara en el reality. Pero me llamó para contarme que iba a participar. Espero que llegue muy lejos». Un deseo que no se ha cumplido, pues Gabriela era expulsada definitivamente este domingo del concurso.

Él mismo participó en ‘Supervivientes’ hace unos años, cuando era pareja de María Teresa Campos. Pero reconoce que no ha dado ningún consejo a su hija: «A ‘Supervivientes’ uno va a pasar hambre, a que le piquen los bichos, aguantar la lluvia y a intentar que haya buena onda con los otros concursantes». Eso sí, prefiere no meterse en la guerra entre su hija y las hijas de María Teresa Campos: «Me da lo mismo. Allá ellas. Cuando hay guerra es porque alguien quiere pelear. Es lógico que Terelu y Carmen apoyen a su madre, y mi hija a mí».

Bigote Arrocet desconocía el delicado estado de la presentadora: «Me da mucha pena»

Respecto al delicado estado de salud de la veterana comunicadora, Bigote Arrocet confiesa que «me da mucha pena, porque le tengo un gran cariño. Creo que quizás le falta hacer cosas y trabajar. Me parece que eso le animaría muchísimo». No obstante, el humorista desconocía el hecho de que María Teresa ni siquiera salga de casa ni coja el teléfono a sus amigas: «Nunca me imaginé que pudiera estar así. Supongo que las hijas se estarán preocupando mucho por ella, que la cuidan como se merece».

Y aunque en un primer momento ha preferido no entrar en guerra con las hijas de la periodista, finalmente ha acabando estallando contra ellas. «De los seis años que yo viví con Teresa, sus hijas fueron a verla, como mucho, doce veces. Es más, a ella le dolía que Carmen no ocupara la casa que mandó construir para ella al lado de la suya. O sea que esas dos señoras no me cuenten cuentos», ha dicho, visiblemente enfadado.

Por último, a la pregunta de si le gustaría tener una conversación con María Teresa Campos, Bigote Arrocet asegura que «lo que teníamos que aclarar ya lo hicimos en su día», e insiste: «Yo jamás terminé con Teresa a través de una llamada de WhatssApp. Eso es mentira», sentencia.