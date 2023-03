Gabriela Arrocet utiliza ‘Supervivientes’ para rajar de este modo sobre María Teresa Campos

Gabriela Arrocet no deja títere con cabeza en el clan Campos desde que aterrizó en los Cayos Cochinos como concursante de ‘Supervivientes 2023‘. La hija de Bigote Arrocet ha vuelto a hablar de la relación entre su padre y María Teresa Campos a través de unas confesiones en las que no deja en muy buen lugar a Terelu Campos y Carmen Borrego.

A pesar de las críticas a las hermanas Campos, la concursante ha tenido muy buenas palabras para la matriarca del clan. «Tengo los mejores recuerdos de ella. Una mujer súper inteligente, divertida… Mi papá estaba súper enamorado de ella. Es una gran comunicadora y tengo las mejores palabras para ella. Ella se comportó muy bien conmigo, llamándome por los cumpleaños, regalos para los niños. No tengo nada que decir de ella, puras cosas buenas. Mi papá jamás ha hablado mal de ella», es el recuerdo que guarda Gabriela Arrocet.

No obstante, cuando ha sido preguntada por sus compañeros por algunas polémicas sobre la ruptura, Gabriela Arrocet ha soltado: «Solo me creo lo que dice mi papá y lo que dice María Teresa. Lo que dicen las hijas, el chófer… no me lo creo. Han hablado cosas negativas pero creo que los años más felices de María Teresa fue cuando estuvo con mi papá. Osea ella estaba feliz, enamorada. A mí me supo muy mal cuando lo dejaron porque yo ya los veía… ¡Llevaban seis años!».

En la misma línea, algunos compañeros como Asraf le han preguntado si es verdad que cortaron por Whatsapp. «Es falso. Él se lo había advertido. Le había dicho a María Teresa: «a la próxima, esto se termina» y hubo una próxima y terminó, pero no fue por Whatsapp», ha aclarado Gabriella Arrocet. Lejos de quedarse callada, la concursante ha comenzado a sacar trapos sucios de la que fue su familia política: «Las cosas no son cómo se dicen. Ahora que las hijas le saquen provecho y empiecen a inventar de todo. Eso lo siguen haciendo».

Por si fuese poco, Gabriela Arrocet ha destapado los préstamos que Bigote Arrocet les habría hecho a Terelu y a la propia María Teresa. «La única que le pidió plata fueron ellas. Terelu le pidió mil euros y mi papá le pasó dos mil. María Teresa le pidió cuarenta mil euros y mi papá se los prestó. Eso es así. Qué le van a mantener si es famoso desde el 71. Ellas siempre le van a mantener como el verdugo».

La nueva vida de Bigote Arrocet: con novia y sin rencor a María Teresa Campos

Finalmente, Gabriela ha dado a conocer la nueva etapa vital de su padre, quien ya habría rehecho su vida con una nueva pareja. «Él ha dado su versión y ha sido tergiversada y él no va a estar todo el rato defendiéndose porque le da igual. Tiene novia, está súper bien y no le guarra ningún rencor a nadie porque es una persona super sana de corazón y le desea lo mejor a María Teresa, que fue su pareja. Nadie más fue su pareja, las hijas nada», ha comentado para sorpresa de muchos.