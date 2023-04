El brutal enganchón de Adrián y el tentador de Naomi que paraliza ‘La Isla de las Tentaciones’

Uno de los momentos más esperados de la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones 6‘ ha sido la nueva tanda de hogueras que el programa les ha preparado a los concursantes. En esta ocasión, el espacio ha sorprendido a los jóvenes trayendo a los principales tentadores de sus parejas. Precisamente el encuentro entre Adrián y Napoli ha sido uno de los más comentados y broncos.

El tentador de Naomi ha entrado a la zona de hogueras con una pizza en la mano debido a su nacionalidad italiana. Un detalle que ha sorprendido a la propia Sandra Barneda y con el que dejaba claras sus intenciones: «Quiero decirle algunas cositas. Seguro que se la va a comer toda (la pizza)». Poco después, Adrián se ha encontrado con el italiano con el que ha intercambiado numerosos reproches en un gran encontronazo.

«¿Esto es una pizza premium supuestamente como las que sabes hacer bien? Mira, está fría, blanda y asquerosa. No tienes ni idea de hacer pizzas. Te voy a enseñar yo a hacer tortilla de patata, ¿vale?», le ha soltado Adrián. Napoli ha respondido: «No me gusta la tortilla de patata». «Me parece lamentable y vergonzoso la poca educación y clase que tienes. Eres un sinvergüenza. Me parece de poca empatía, cruel, vil, grosero y vulgar», le ha respondido Adrián desbordado como nunca en ‘La Isla de las Tentaciones’.

Acto seguido, le ha interrumpido para apuntar que a Naomi le gusta más la pizza de cuatro quesos, ante lo que el italiano ha contraatacado: «El pepperoni italiano le encanta. Tú ya no le encantas más». «Das vergüenza. ¿De dónde te has escapado? Que me lo expliques», le ha arreado Adrián mientras Napoli intentaba meter baza: «Mira Naomi cómo de a gusto está conmigo». «Que todo lo que ha hecho contigo lo ha hecho conmigo antes», ha defendido la hasta ahora pareja de Naomi.

Adrián a Napoli: “Eres un sinvergüenza y un vulgar”



Joder, se ha quedado agusto.



Con lo de la tortilla de patatas me he meado de la risa 🤣 #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/lsLWZlet1h — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) April 3, 2023

Las determinantes preguntas a las que se enfrenta Adrián en la recta final de ‘La Isla de las Tentaciones 6’

En ese momento, ha intervenido Sandra Barneda para explicar que los concursantes podrían hacerle hasta tres preguntas al tentador de su pareja. «¿Naomi me ha echado de menos en algún momento en la villa?«, ha preguntado primeramente Adrián. Ante ello, Napoli ha contestado negativamente. Una respuesta que poco o nada le ha gustado a Adrián: «Limítate a contestar con monosílabos como te ha dicho Sandra. ¿Te lo tengo que explicar? ¿Te pago la universidad o la primaria?».

La segunda pregunta no se ha hecho esperar: «¿Crees que Naomi siente algo por mí?«. En este caso, Napoli también ha contestado que no: «Mira que hablo mucho con ella y duermo muchas veces con ella». Una respuesta que ha provocado el hartazgo del concursante: «Si no te dan el turno, cállate por favor. No me creo ni las zapatillas falsas que lleva. Está provocando y haciendo su juego y su papel».

Finalmente, la tercera pregunta ha sido: «¿Crees que te espera un maravilloso y precioso futuro junto a Naomi?«. La respuesta ha vuelto a ser negativa: «¿Sabes por qué? Porque con ella disfruto muchísimo, somos iguales. Contigo nunca disfruta así, tú le das pena. Cuando vuelva ahí duerme conmigo». Una intervención que ha hecho saltar también a compañeros como Alejandro. Ante ello, el italiano se ha burlado de él haciendo referencia a su tatuaje: «¿Te enseño el tatuaje?». Un detalle que Sandra Barneda no ha pasado por alto: «Napoli, vete a casa y a dormir».