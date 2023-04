Cristina Pardo da el corte del día a Mamen Mendizábal en su regreso a ‘Más vale tarde’

Han pasado casi dos años desde que Mamen Mendizábal decidiera dejar ‘Más vale tarde‘ tras diez años al frente del programa de las tardes de la Sexta. Pero este jueves, la presentadora volvía al que fue su plató como invitada para promocionar el estreno de ‘Anatomía de…’, su nuevo programa que se estrena este domingo a las 21:30 horas.

Pero a Mamen Mendizábal parece que le daba algo de cosa interrumpir el que fue su programa. «Pasa, pasa, querida, que parece que no conozcas el plató», le decía Cristina Pardo a su compañera al ver que no se atrevía a entrar entre risas.

«Este ya no es mi plató. No me atrevo, no sé cuál es mi sitio, no quiero molestar…«, les contestaba con cierta sorna Mamen Mendizábal. «Os veo muy bien aquí en Más Vale Tarde», añadía la presentadora a sus compañeros que tomaron su relevo.

«Tú también tienes buena cara ehh», le replicaba Cristina Pardo a Mamen Mendizábal. «Ahora trabaja menos la tía», añadía la presentadora a modo de puyita a su compañera. «Claro, era como trabajábamos nosotros», matizaba por su lado Iñaki López.

Mientras Mamen Mendizábal no se cortaba al corregir a Cristina Pardo. «Eso no es cierto y lo sabes bien porque entonces esa teoría sería que vosotros no pegábais un palo al agua antes», se defendía la presentadora. «Bueno sería para debatirlo», reconocía Pardo. «No, yo no lo daba, no lo debato. Mira que me lo advirtió que es de lunes a viernes», soltaba con ironía Iñaki López.

«Tampoco ahora, Iñaki», terminaba de espetarle Mamen Mendizábal a su sustituto justo antes de explicar el tema con el que debutaba al frente del nuevo programa producido por Jordi Évole, ‘Anatomía de…’, que se preestrena este domingo.