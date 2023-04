Arelys Ramos no sale de su asombro con el peso total que ha perdido en ‘Supervivientes’

El pasado jueves 20 de abril, el público decidió que Arelys Ramos fuera la expulsada de ‘Supervivientes 2023’ y desterrada a la Playa de los Olvidados junto a Jaime Nava y Artùr Dainese. Con ellos convivió hasta el domingo, momento en el que la audiencia eligió a la madre de Yulen Pereira como quinta eliminada definitiva de esta edición del reality.

Ya de vuelta en España, Arelys Ramos ha tenido que hacer frente a las preguntas sobre su relación con Anabel Pantoja, con la que su hijo rompió estando ella en Honduras y con la que nunca se llevó especialmente bien. También tuvo que responder a sus numerosas polémicas en ‘Supervivientes 2023’, como el fortísimo encontronazo que tuvo con Yaiza Martín y que acabó con las dos nominadas disciplinariamente por la organización.

Lo cierto es que la expulsión de la madre de Yulen fue una sorpresa para todos, pues ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición de ‘Supervivientes’. Ha trabajado en solitario y en equipo durante el mes y medio que ha durado su aventura. Y todo eso se ha visto reflejado en su espectacular cambio físico. Ni ella misma se reconoció cuando se vio en el espejo por primera vez tras su expulsión.

Arelys Ramos se ha dejado casi 7 kilos en Honduras

En cuanto a su rostro, en las últimas semanas sus líneas de expresión eran más marcadas. Y en su cara se podía apreciar la falta de sueño y el exceso de exposición solar. En lo que respecta al cuerpo, Arelys Ramos ha perdido las curvas con las que llegó. Ahora, tiene un vientre prácticamente plano en el que se le nota la piel sobrante por haber adelgazado de una manera tan drástica. Y tanto los brazos como las piernas han reducido su volumen.

En total, han sido casi 7 kilos (6,9), los que ha perdido la cubana. Y ella se muestra encantada con este cambio físico, como así lo puso de manifiesto al mirarse al espejo por primera vez tras su salida del reality. «Dios mío, si soy un tizón», decía Arelys, al comprobar lo negra que estaba. «Dios mío. Estoy super delgada. Me he quedado sin culo, sin tripa, unas piernecitas de nada se me han quedado», se limitaba a decir mientras se tocaba la cara y las piernas. «Parezco una abuela», aseguraba, sin dar crédito a lo que veía.

«¡Parezco una abuela!», dice la madre de Yulen al verse las canas

Al ser preguntada por los kilos que creía haber perdido, Arelys contestó: «Voy a decir que siete». A continuación, abría el pergamino en el que la organización del programa ha escrito la cifra exacta del peso perdido, que han sido 6,9 kilos. Y ha hecho una promesa, intentar mantenerse y no ganar peso a su vuelta, al menos durante el verano: «Voy a intentar mantenerme para el veranito, a ver si me sale algo por ahí». Y ha bromeado asegurando que «‘Supervivientes’ es una dieta única y rapidita».

Además del peso, lo que más ha impactado a la ex concursante ha sido su pelo: «¡Madre mía, qué canas, por favor! Parezco una abuela». A buen seguro que, lo primero que haga a su vuelta a España, será pasar por la peluquería.