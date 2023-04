Ángela Portero desmonta sin evasivas a Ana Obregón con lo que advierte: «Es ridículo»

La última publicación que Ana Obregón ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que aparece con su hijo Aless Lequio y le dedica unas consternadoras palabras, fue analizada este viernes en ‘Ya es mediodía’. El programa de sobremesa de Telecinco abrió el debate sobre si existe o no una excesiva sobreexposición por parte de la celebrity. Y una de las más rotundas en su opinión fue la periodista y tertuliana Ángela Portero.

«Yo me pongo en el lugar de Lequio. Es verdad que Ana ha sido mucho más expresiva en sus sentimientos y en recordarle cada mes y cada día con cualquier cosa y yo lo puedo entender», empezó diciendo. «Pero me pongo en el lugar de Lequio y en el dolor que le puede causar ahora de que estemos hablando de su hijo toda España», añadía la colaboradora justo a continuación.

Un dolor que el propio Alessandro Lequio reconocía esta semana en ‘El programa de Ana Rosa’ al ver cómo la prensa y todas las tertulias televisivas no paran de hablar y comentar sobre su hijo y situarlo nuevamente en el foco mediático. «A mí, personalmente, si me ocurriera algo tan terrible, me supondría una depresión todo esto», expresaba en ese sentido Ángela Portero.

Más tarde, sobre el libro de Aless que va a salir a la venta en los próximos días, la periodista se mostró implacable y desmontó la autoría de ese libro. «Son fantasías. Yo me creo más todo lo que dice Alessandro Lequio sobre el libro de que son solo 20 folios los que escribió a que diga ahora Ana que el libro lo ha escrito maravillosamente cuando ni siquiera lo ha escrito ella», sentenció.

Y zanjó: «Lógicamente, como ocurre en todas las editoriales, se busca a una persona que lo escriba con lo que ella va contando y se edita. Así que es ridículo. ¿Quiere hacer un libro a su hijo? Perfecto, hazlo, estás en todo tu derecho, pero no digas que lo has escrito».