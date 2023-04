Ana Bernal-Triviño se manifiesta así sobre lo de Obregón y Antonio Rossi no lo tolera

La maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón está dando pie a numerosos y encendidos debates en tertulias televisivas, en la prensa y también en las redes sociales. Un debate muy polarizado que genera varios puntos de vista y que divide. Un ejemplo lo encontramos con Ana Bernal-Triviño y Antonio Rossi.

La periodista e investigadora, especializada en violencia de género, se hizo notar por su participación en calidad de colaboradora en la docuserie de Rocío Carrasco. Su papel fue fundamental y contribuyó a hacer pedagogía sobre el machismo y la violencia vicaria y mediática. Y ahora, se ha pronunciado sobre este polémico asunto con un extenso artículo en el medio para el que trabaja.

«La gestación subrogada no tiene que ver con la donación de órganos o el aborto. En la donación no hay empresas, no se elige al donante ni se le paga. En el aborto la mujer decide sobre su cuerpo, no sobre el de otra mujer», reza el tuit de Ana Bernal-Triviño en el que incluye un enlace que da paso a dicha entrada en la que desmonta los mitos sobre el vientre de alquiler.

Choque entre Ana Bernal-Triviño y Antonio Rossi en redes

Ya con solo ver ese post, queda clara que su postura al método al que ha recurrido Ana Obregón para tener una niña es radicalmente contraria. Y Antonio Rossi, que ya se mostró partidario de la gestación subrogada la pasada semana en ‘El programa de Ana Rosa’, no se ha podido contener y le ha respondido con un tono crítico.

«Aquí un ejemplo de desinformación vendido como “no sé qué”», le ataca el tertuliano tratando de desacreditar su pronunciamiento. «Pero que cada uno piense, opine o tenga el criterio que tenga. Llegará en España el momento de admitir este método. Mientras, en EEUU, regulado, legal y con garantías para todos, sobre todo para las gestantes», añade en su réplica a Ana Bernal-Triviño.

Pero que cada uno piense, opine o tenga el criterio que tenga.

Llegará en España el momento de admitir este método. Mientras, en EEUU, regulado, legal y con garantías para todos, sobretodo para las gestantes. — Antonio Rossi (@antoniorossi) April 2, 2023

Por su parte, la comunicadora ha preferido no entrar al trapo en Twitter y enconarse en debates. De manera que tan solo ha optado por contestarle con una sola frase y tirando de ironía: «Pues ya está todo dicho». En otras palabras, lo que coloquialmente se conoce como ‘dar la razón como a los tontos’.

Pues ya está todo dicho https://t.co/y5bl6wZ8nU — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) April 3, 2023

Sin embargo, sí que ha dejado sentenciado a Antonio Rossi en su cuenta de Instagram compartiendo un ‘storie’ que dice así: «Cómo no, esto tenía que suceder en algún momento. Ni un solo argumento salvo desacreditar a una compañera profesional especializada. Claro, en muchos platós de Rocío quedaban muchas cosas en evidencia». Una última frase que alude a la posición negacionista que el colaborador mantuvo respecto al testimonio de Rocío Carrasco.