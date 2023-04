A Gianmarco Onestini le preguntan por Adara en ‘Supervivientes’ y suelta lo inimaginable

Desde que mantuvieron una breve pero intensa relación en la casa de ‘GH VIP‘, la relación formada por Gianmarco Onestini y Adara Molinero ha estado marcada por sus innumerables polémicas. Los roces entre ambos surgieron pronto y los reproches han sido una constante. Hasta el momento puesto que el italiano ha dado un paso al frente que puede cambiar el rumbo de su relación con la actual concursante de ‘Supervivientes 2023’.

En concreto, Gianmarco Onestini ha formado parte del plantel de colaboradores del debate dominical del reality. Como no podía ser de otra manera, Adara Molinero ha sido uno de los nombres que más han resonado en plató puesto que se trata de una de las concursantes más polémicas y populares de la edición. Esto ha provocado que sea una de las concursantes favoritas para su expareja.

Así lo ha desvelado cuando en un momento determinado del debate, Ion Aramendi le ha preguntado por su concursante favorito. «¿Qué favoritos tienes o quién crees que puede llegar a la final?», ha preguntado el presentador. Ante ello y para sorpresa de los allí presentes, Gianmarco Onestini ha confesado: «Para mí una persona que se lo merece. También muchos a lo mejor piensan que no, pero es Adara«.

Lejos de quedarse callado, el italiano ha proseguido destacando las bondades de Adara Molinero durante su paso por los Cayos Cochinos. «Para mí está haciendo un buen concurso y está siendo una buena superviviente«, ha remarcado Gianmarco Onestini sobre Adara. Unas declaraciones que han sorprendido a más de uno en el plató.

Gianmarco Onestini no ha dudado en seguir alabando el concurso de Adara durante el resto de intervenciones: «La actitud de Adara es de una persona líder y como líder está ejerciendo su poder. Un poquito de humor visto que están un poco gruñoncitos, por lo tanto mejor así». De igual manera, ha vuelto a apuntar: «Estoy con ella porque me parece que están haciendo un buen concurso».

Así pues, el italiano no ha tenido reparo en reprender a Diego por haber sido testigo de la advertencia de Yaiza a Adara sobre su nariz y no decir nada. «No me ha gustado nada la actitud de Diego. Está justificando demasiado cosas injustificables como cuando Yaiza dijo palabras muy feas sobre la nariz de Adara. Un verdadero amigo, en este caso Diego, debería decir: «Okay Yaiza, te has pasado tres pueblos. Has hecho un error». Un verdadero amigo tiene que decir cuando te equivocas y ahí no loo ha hecho».