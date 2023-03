Un comensal de ‘First Dates’ se busca un buen lío con su cita y la causa es de ver para creer

José y Ángela han sido una de las parejas protagonistas de la última entrega de ‘First Dates’, que Cuatro ha emitido este lunes, 13 de marzo. La cita ha ido bastante bien hasta el momento de pagar la cuenta, cuando se ha liado y gorda. Y es que, a la soltera no le ha gustado en absoluto que él le haya propuesto pagar a medias, y ¡le montó un pollo!

José y Ángela son una pareja de sexagenarios, que acudieron a ‘First Dates’ dispuestos a encontrar el amor de su vida. Sin embargo, ambos han acabado discutiendo sobre igualdad y educación a raíz de pagar la cuenta. Él, ni corto ni perezoso, decidió abonar solo su parte, algo que a ella no le hizo ninguna gracia.

«¡Ay, que hay que pagar! Muy mal, eh. Muy mal. Esto, muy mal», reaccionó Ángela, pagando su parte de la cuenta de la producción de ‘First dates’. Pero, fuera de cámaras, se desahogó de lo lindo: «Yo me esperaba que me invitase a cenar y no me ha invitado. Eso sí que no me ha gustado nada. Ahí lo tiene perdido». «Ah, ¿qué querías que te invitara? Pues lo dices y te invito, joder», le replicó él, sorprendido por la actitud de su cita.

José y Ángela en ‘First Dates’

Ángela le monta un pollo a José por no invitarle a la cena: «Eres un poco cutre»

Ángela, poco a poco iba subiendo en tono: «Pero, ¿a esta edad tú te crees que es normal que vayas a medias? En la gente joven está bien, pero nosotros, a esta edad, ¿que vamos a ir a medias? ¿No tienes el punto de ni siquiera invitarme a cenar?».

José, sin perder la compostura en ningún momento, le prometió pagarle una cena próximamente. Pero ella no se quedó conforme, y siguió en sus trece: «¿Tú te crees que puedes quedar mal por algo así? ¡A mí me gusta que me invite el chico!». El soltero le preguntó que si se trataba de algo puntual o si por norma tendría que pagarlo él siempre todo: «¿Pero siempre el chico o una vez cada vez?».

Tras pensarlo unos segundos, Ángela contestó, aunque poco convencida, que de forma alterna. Una discusión que continuó durante la decisión final, el momento culmen de ‘First Dates’. «Me parece a mí que eres un poco cutre…», le espetó ella. Pero su cita se limitó a asentir, y a darle la razón: «Lo sé». «¿Lo sabes? Madre mía, y lo asume», contraatacó ella. En ese momento, José le preguntó que significa ser «cutre».

«¿No lo sabes? Pues rácano. Anda que, que estemos aquí hablando de quién paga las cañas…», respondió la soltera de malas formas. «Que va, si yo soy muy espléndido», le replicó él. «¿Y entonces por qué pagas a medias con las chicas?», le preguntó ella. A lo que el soltero le contestó que es «por la costumbre, para ser iguales. Yo creo en la igualdad de género». Una contestación que a Ángela le gustó todavía menos: «¿Qué igualdad? Eso es detalle, educación…». Finalmente, ambos aceptaron tener una segunda cita fuera de las cámaras de ‘Fist Dates’.