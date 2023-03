Un soltero de ‘First Dates’ hace esta alusión a Ortega Cano y prende fuego: «Se ha coronado»

La nueva entrega de ‘First Dates’, que Cuatro ha emitido este lunes, 13 de marzo, ha contado con Álvaro y Mari Carmen como una de las parejas protagonistas. Álvaro es un joven estudiante de periodismo que se ha presentado en ‘First Dates’ como: «Soy un truhán, soy un señor», haciendo alusión a la mítica canción de Julio Iglesias.

El soltero busca una pareja a la que le guste viajar para dejar atrás los viajes con su madre y con su abuela. Especialmente le gustaría viajar a Roma: «Busco una relación para irme de viaje con ella hacerlo enfrente del Coliseo». El equipo del programa le ha buscado a Mari Carmen, quien regenta su propia empresa de turismo.

Tras una breve presentación en la barra del bar, ambos han pasado a la mesa del restaurante para seguir conociéndose. Uno de los comentarios que más ha sorprendido a Mari Carmen es cuando Álvaro le ha hablado de su anterior pareja: «Me pidió dejarla embarazada por WhatsApp para que naciera tal día y tal mes».

Álvaro se compara con Ortega Cano: «Mi semen es de fuerza»

Cuando han pasado a hablar de sus relaciones íntimas, él ha sido el más lanzado. Incluso no ha dudado en compararse con José Ortega Cano: «Yo soy como un torero en el ruedo. Mi semen es de fuerza como el semen de Ortega Cano». Un comentario que ha dejado en shock a la joven.

Una vez finalizaron la cena, Álvaro y Mari Carmen pasaron al reservado. Sin embargo, allí no dieron rienda suelta a sus pasiones, debido a los principios de ella en las primeras citas. La pareja ha empezado a jugar al juego de las bolas. Ella ha asegurado que no era de darse besos en la primera cita y no ha querido dar un paso más.

Él, por su parte, estaba deseando darle un beso, y así se lo ha pedido en varias ocasiones, pese a la insistente negativa de ella. En la decisión final, la soltera aseguraba que sí que quería tener una segunda cita con él, mientras que Álvaro la rechazaba por un extraño motivo: «No me gustaría tener una segunda cita en plan pareja porque me ha faltado esa chispa, ese fogonazo».

«Me ha faltado ese morreo en los labios carnosos… Pero, si me das ahora un morreo, a lo mejor», declaraba el soltero, dando a entender que podía cambiar de opinión. Pero, ella, nada más escuchar tales palabras, no ha dudado en lanzarle un demoledor zasca: «Yo pienso que una persona no te tiene que gustar porque te dé un morreo o no. Te tengo que gustar por mi personalidad. Yo no voy a dejar de ser yo misma».

Los usuarios de Twitter ‘fulminan’ a Álvaro por su actitud

Finalmente, Álvaro despedía con una frase que causó furor en las redes sociales: «Estoy peor que Ortega Cano. Que me he quedado sin cascar». Los usuarios de Twitter que estaban viendo ‘First Dates’ se echaron encima suya por tal desafortunado comentario.

