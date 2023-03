Un soltero de ‘First Dates’ rebasa la línea con lo que llega a proponer a su cita

Como cada noche, ‘First Dates‘ abría sus puertas a solteros con ganas de encontrar el amor. Es el caso de Desirée, una camarera de Cádiz harta de sus fracasos amorosos. «He tenido un mal ojo… He acabado muy quemada y siento que en mis dos relaciones he perdido el tiempo y mi juventud», confesaba la gaditana, quien pedía al equipo de Carlos Sobera un hombre con el que tuviese «compatibilidad en el sexo».

Por este mismo motivo, ‘First Dates’ preparaba a la camarera una cita con Salvador, un constructor de Málaga que dice ser «muy caliente y muy ardiente». De hecho, nada más llegar al restaurante ya apuntaba maneras con sus comentarios: «Me gusta que tenga su buen culo, sus buenas tetas, los ojos azules y que esté buena». Y tuvo suerte porque nada más ver a Desirée, declaraba que es su «prototipo de mujer».

Después de que Desirée contara que le había ido «fatal en el amor», este le animaba a conocerle: «A mí, cuando me gusta una muchacha, doy el 100% de mí y soy fiel. Soy muy cariñoso». Eran muchas las cosas que unían a la pareja, desde su forma de ver la vida, hasta su gusto por la música flamenca. Eso sí, si en algo destacaban es en su deseo sexual.

Tras esto, Salvador se lanzó y le preguntó a su cita cómo es en la cama cuando está con un hombre. «Una fiera», le respondía ella, haciendo que el malagueño siguiera conquistándola: «voy a tener que traer un extintor». Conforme iban pasando los minutos, la calentura iba subiendo por momentos, hasta tal punto que Salvador confesaba lo que le gusta en la cama: «Primero te como el cuerpo completo con nata y, después, te hago el amor. Yo en la lengua no tengo pelo ninguno, ni ahí abajo tampoco».

«De la pasión pasamos al guarreo»

Es más, el soltero de ‘First Dates’, fardaba de su talento en la cama: «La que tope conmigo ha triunfado, no por nada, sino porque la voy a hacer disfrutar. Va a querer repetir». Entonces, Desirée le comentaba que a ella lo que le gusta es un hombre que le bese bien y que tenga aguante en la cama, a lo que Salvador remataba: «Yo en la cara me puedo tirar dos horas haciéndolo».

Era tal la tensión sexual que se vivía, que el equipo de ‘First Dates’ decidía llevárselos al reservado para que se comieran el helado. Como no, una vez en la sala, los dos aprovechaban para besarse. «De la pasión pasamos al guarreo», soltaba él entre risas. Y añadía: «Ha habido mucha tensión sexual y nos han faltado dos horas en el reservado sin cámaras».

Como era de esperar, ambos en la decisión final optaban por irse juntos para conocerse más y, seguramente, desatar su pasión. Eso sí, Salvador antes decidía cantarle una canción de flamenco a Desirée ante las cámaras fe ‘First Dates’.