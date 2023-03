‘Sálvame’ rompe todos los cálculos por lo presenciado justo a su arranque: «¿Qué es esto?»

‘Sálvame’ ha estrenado un nuevo set en el plató ambientado en ‘Supervivientes 2023’ y dispara las reacciones en redes.

Como ya hizo el año pasado al instalar un set especial ante el estreno de ‘Supervivientes’, ‘Sálvame‘ ha vuelto a decorar parte de su plató con estética de aventura, isla y selva. Un set que podría dar para mucho, pues recordemos que el pasado año el programa sometió a retos a los colaboradores, una prueba que terminó con el accidente de Belén Esteban.

«Sálvame’ estrena set, no todo es lo que parece y todo puede pasar. Arranca la aventura en ‘Sálvame'», adelantaba María Patiño nada más empezar el programa. De esa forma, se abría la particular palapa que el programa de La fábrica de la tele ha instalado en parte de su plató.

Así, el equipo de decorados de Telecinco ha instalado una especie de cabaña en el plató de ‘Sálvame’, mientras que se podían ver palmeras, plantas y fondos recreando una isla. «Me encanta», decían al unísono Adela González y María Patiño al inaugurar el nuevo set del programa. «Qué chulo es», apostillaba Adela. «Nada es lo que parece, aquí hay sorpresas», insistía María Patiño desde lo alto de la cabaña. «Es la palapa de ‘Sálvame’ y aquí todo puede pasar», avanzaban las presentadoras.

«El año pasado me acuerdo que caían bichos del techo, cucarachas, gusanos», recordaba Adela González. «Claro que me acuerdo, me llevé de todo en el pelo. ¿Vamos a empezar así ‘Supervivientes?'», se preguntaba Lydia Lozano que fue una de las víctimas de los bichos el pasado año. «Quién te ha dicho que no te metes en la boca del lobo», le apuntaba la presentadora mientras Lydia se subía a la cabaña junto a ellas.

El público alaba el nuevo set

El nuevo set de ‘Sálvame’ ha sido muy alabado por los seguidores de ‘Sálvame’ en redes sociales. «Como mola el palafito», «La palapa que se ha montado ‘Sálvame’ es una pasada» o «Precioso el plató de Sálvame ambientado en ‘Supervivientes'» son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Me encanta como #yoveosalvame se inspira tanto en el estreno de #Supervivientes2023 montando un nuevo set al estilo palafito al igual que hicieron el año pasado.



pic.twitter.com/ZurbwoQu60 — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) March 2, 2023

#yoveoSálvame se vuelca con el estreno de #Supervivientes2023 y monta un set especial (con palafito y todo) para comentar el reality: “No será lo que parece”.



Cómo mola el palafito!!! pic.twitter.com/4UX8UDbPwb — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 2, 2023

La palapa que se ha montado sálvame es una pasada, y los de la productora nada que cambian el plató #yoveosálvame — momentazos (@momentazost5) March 2, 2023

Que Sálvame ha vuelto a preparar un set especial de SV como el año pasado ADORO😍 #yoveosálvame — Adrià (@_Adry___) March 2, 2023

PRECIOSO EL PLATÓ DE #YoVeoSálvame AMBIENTADO EN #Supervivientes2023 🌴🔥🕷 — NG x ꜱᴀʟᴠᴀᴍᴇ (@nearestgossip) March 2, 2023

La decoración de SV en el plató de Sálvame es una pasada 😍🏝#yoveosálvame — ✵ Ꭺꮮꭼꭻꭺɴꭰꭱꭺ ✵ (@alegurumis) March 2, 2023

PERO QUÉ MARAVILLA ES ESTA? ADORO COMO HAN DECORADO EL PLATÓ PARA COMENTAR SÁLVAME. #YoVeoSalvame — ✨ (@realitysdetv) March 2, 2023

Dios que chulada lo que se han marcado de nuevo set en #yoveosálvame con el estreno de SV pic.twitter.com/yWOxhx2YLj — 𝖘𝖗𝖙𝖔𝖋𝖑𝖔𝖜👠✈️ (@srtoflow) March 2, 2023

Se han currado más el decorado de este plató que el de esta noche #yoveosalvame — RG 60.7/53.8.✈️💫🕊 (@Rubencai99) March 2, 2023

La pedazo de palapa que se han montando? Me encanta 😍 #yoveosálvame — Luisito SMC✈️💫 👠. (@suexcunmolinero) March 2, 2023

me encanta el set de supervivientes en #yoveosálvame 😍🏝️ — supporttkikoh (@supporttkikofan) March 2, 2023

Eh como se lo curran que guapo está el plato #yoveosálvame 👏👏 — Vanessa✴️ (@vanessariass_) March 2, 2023

Chulísimo el set que han montado en Sálvame para comentar #Supervivientes2023



Lo bonito que se ve 😍😍 #yoveosálvame — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) March 2, 2023

TODO DIOS A PONER #YoVeoSálvame y a ver el maravilloso trabajo que han hecho ambientando el plató como #Supervivientes2023 🌴🚁 — NG x ꜱᴀʟᴠᴀᴍᴇ (@nearestgossip) March 2, 2023