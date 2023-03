‘Sálvame’ aniquila la imagen de Raquel Mosquera ante lo visto en ‘Supervivientes 2023’

María Patiño y los colaboradores de ‘Sálvame’ se han mostrado muy críticos con Raquel Mosquera tras la primera gala de ‘Supervivientes 2023’.

Tras el estreno de ‘Supervivientes 2023’, que consiguió liderar el prime time del jueves, ‘Sálvame’ se ha volcado este viernes con la llegada del reality de aventuras y ha dedicado parte de su programa a analizar los saltos del helicóptero, las nominaciones y los primeros rifirrafes. Y quién ha recibido de lo lindo ha sido Raquel Mosquera.

Ya este jueves, Lydia Lozano sorprendía a todos al cargar duramente contra Raquel Mosquera llegando a decir que no quería ni que se tirara del helicóptero. «Quiero que echen a la primera y que no se tire del helicóptero ni la quiero volver a ver a Raquel Mosquera», comentaba la colaboradora sin cortarse.

Un día después, ha sido María Patiño la que ha echado más leña al fuego en ‘Sálvame‘ al criticar a la que fuera viuda de Pedro Carrasco. «Me puso muy nerviosa y no sé si es una estrategia Raquel Mosquera», empezaba a opinar la presentadora. «No sé si el hecho de que victimizarse…», proseguía diciendo la también conductora de ‘Socialité’ mientras Lydia la interrumpía para decir «bueno, bueno, bueno».

«Me recordó a Alba Carrillo en GH VIP cuando decía Jorge es que no se están respetando las normas. A mí estas personas que se victimizan y que quieren dar la intención de que están marginadas cuando son reglas del concurso me empiezan a poner muy nerviosa», defendía María Patiño sobre la actitud que tuvo Raquel Mosquera y sobre la que Jorge Javier tuvo que frenarla en seco.

«En una mentirosa»

Un comentario que aplaudía el resto de compañeros. «Es que ella se dio cuenta de la metedura de pata cuando Jorge la frenó», apostillaba Lydia Lozano. «Es la más falsa de todo el concurso», se escuchaba decir después a José Antonio Avilés. «Ayer estaba en plan yo me lo sé todo, yo ya he estado aquí, sois unos pringados y no tenéis ni idea de nada», defendía por su lado Lydia.

«Es que iba de diva», añadía Avilés. «Ella dijo que quedó segunda en su edición y el que quedó segundo fue Logan, que no sea mentirosa», seguía diciendo Lydia Lozano que al ver que alguno de sus compañeros trataba de defender a Raquel sostenía que «no tiene excusa».