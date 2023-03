El aplaudido guantazo de Lydia Lozano contra Raquel Mosquera en ‘Supervivientes 2023’

Lydia Lozano se ha mojado en ‘Sálvame’ sobre el casting de ‘Supervivientes 2023’ y lo que ha dicho de Raquel Mosquera ha sorprendido.

Quedan pocas horas para que arranque ‘Supervivientes 2023’ y por eso ‘Sálvame‘ ha estrenado nuevo set para hablar del reality de aventuras como ya hiciera el pasado año. Y ante el estreno del programa, los colaboradores se han mojado sobre quiénes son a priori sus concursantes favoritos y a quien quieren expulsar. Y la opinión de Lydia Lozano ha sorprendido.

Pipi Estrada aseguraba que su favorito es Jaime Navas y que quien debe ser la primera expulsada es Patricia Donoso. Mientras que Lydia Lozano no dudaba en destacar a Bosco Martínez-Bordiú como su favorito porque «sé que tenía muchas ganas de ir y nos va a dar mucho juego».

Pero si había algo del alegato de Lydia Lozano que sorprendía es cuándo decía que a quién no quiere ver es a Raquel Mosquera. Y es que cabe recordar que la periodista y la peluquera fueron grandes amigas en el pasado pues era quién les hacía los reportajes a ella y a Pedro Carrasco.

«Quiero que echen a la primera y que no se tire del helicóptero ni la quiero volver a ver a Raquel Mosquera», recalcaba Lydia Lozano. «Pensé que ibas a decir a Patricia Donoso», le comentaba Adela González después de la disputa que tuvieron por lo que pasó en el último Deluxe que visitó Patricia.

Sabiendo que su opinión de Raquel Mosquera iba a generar revuelo, Lydia Lozano pedía matizar. «A Patricia no la he visto en la isla, a Raquel la vi y fue finalista. Y de hecho en una publicidad a Raquel le dije que si no le daba miedo que por ser la repetidora la nominaran, y que eso no le daba miedo porque estuvo nominada 7 veces», añadía la colaboradora. Un ‘guantazo’ en directo que ha sido muy aplaudido por el público de ‘Sálvame’.

Lydia Lozano: “Que echen a la primera a Raquel Mosquera porque no la quiero volver a ver”



Lydia me representa. #yoveosálvame #Supervivientes2023 pic.twitter.com/DAuPYPOSBz — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) March 2, 2023

Lydia Lozano representando a la audiencia porque quiere que Raquel Mosquera sea la primera eliminada de #Supervivientes2023 😂👏🏻#yoveosálvame #svgala1 #supervivientes pic.twitter.com/HG1A00dPPu — 🇨🇺 EL CHICO DE GH💄💫💜✈💎 (@ElChicoDeGH) March 2, 2023

#yoveosálvame Lidia: “No quiero verla mas nunca que la echemos a la 1era y no se tire del helicóptero” a Raquel Mosquera! 👌 pues 💯 %de acuerdo siiii FUERA @Supervivientes #Supervivientes2023 #APOYOROCI02M ❤️‍🔥 pic.twitter.com/7EgNKPinQ2 — Chanel🇻🇪🇪🇸🇺🇸💜 Fucsia ✨ (@theangelbig1) March 2, 2023

Lydia Lozano: “Que echen a la primera a Raquel Mosquera porque no la quiero volver a ver”



DILOO REINAAA!! 👏🏽👏🏽👏🏽#yoveosálvame #Supervivientes2023



pic.twitter.com/qLqr8pJgQG — valentin!!🕊🌪💜✈️🦋💫👠👑 (@salseilloo) March 2, 2023