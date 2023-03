Raquel Mosquera la lía contra la organización de ‘Supervivientes 2023’ y le tienen que parar

La peluquera hacía de portavoz del grupo para expresar una queja al programa y Jorge Javier tenía que pararle los pies

‘Supervivientes 2023‘ se ha estrenado con nueva presentadora y nuevas dinámicas en Telecinco. Esta gala de estreno ya ha empezado con Laura Madrueño en la playa y con cinco concursantes nominados. Sin embargo, estos no iban a ser los nominados reales, sino que realmente son los primeros inmunes de la temporada. Sergio Garrido, Raquel Arias, Bosco, Artur y Raquel Mosquera han sido los elegidos por todos sus compañeros tras los primeros días de convivencia.

Aunque para el resto de concursantes eran los primeros nominados, realmente al señalarlos lo que han hecho ha sido dejarlos fuera de peligro y convertirlos en inmunes. De esta manera, los participantes mencionados eran separados del resto del grupo y se les ha localizado directamente en una isla aparte.

Y a pesar de que a priori puede ser una buena noticia, pues se garantizan unas semanas en el concurso, a estos no les ha sentado nada bien que no hicieran el ya popular salto en helicóptero de ‘Supervivientes’, por lo que Raquel Mosquera ha mostrado su queja en público.

«Estamos muy tristes los cinco, porque pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero, igual que todos los demás supervivientes. Sinceramente, para nuestros familiares y todas las personas que hay allí que les gustaría vernos tirarnos, nos hemos quedado muy desilusionados«, decía a gritos en una conexión con Honduras mientras pedía a Jorge Javier si existía la posibilidad de que saltaran: «No nos importa que nos traigan a esta isla, a donde sea. ¡Pregúntalo! ¡Pregúntalo a toda la gente que hay ahí!».

Sin embargo, el presentador no estaba dispuesto a que Raquel Mosquera empezara la edición quejándose y, mucho menos, cuando ella ya había saltado en su edición. «¿Me puedes escuchar? Soy el pequeño de tres hermanas, cuando vieron que no pasaba del metro y medio, mis padres también se quedaron muy tristes, hija mía. La vida es así, no la he inventado yo«, le soltaba el presentador.

No obstante, la peluquera insistía: «No, pero es que nos hace mucha ilusión. ¡Pregúntalo!«. Era entonces cuando, ya cansado, Jorge Javier le cortaba en seco: «Con ‘Supervivientes 2023’ no preguntéis. No preguntéis y dejad que la vida fluya, ¿de acuerdo? Vais a estar en Palapa, vais a encontraros con vuestros compañeros y recordad que Supervivientes es magia y desde que nacéis en este concurso todo es magia. ¿De acuerdo? O sea, que no deis más por culo«.