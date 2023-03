Rodri Fuertes da sentencia muy abiertamente al concurso de Adara en ‘Supervivientes’

La relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes ha estado llena de altibajos. Han sido numerosas las veces que han roto para, poco después, reconciliarse. Sin embargo, parece ser que esta ruptura es la definitiva. Pero, aún así, el cariño entre ellos permanece intacto, como así lo ha puesto de manifiesto Rodri a través de sus redes sociales.

Tras un tiempo sin compartir contenido conjunto, las especulaciones sobre una posible ruptura volvieron a salir a la luz. Poco después, la propia Adara confirmaba la noticia, anunciando el fin de su relación con Rodri, con el que incluso estaba a punto de mudarse a su nueva casa. Pero, como han roto y se han reconciliado un millón de veces, muchos son los que se preguntan si, en estos momentos, están juntos o no.

Es por ello que, a petición de sus seguidores de Instagram, el madrileño ha decidido poner fin a las especulaciones y aclarar cuál es en estos momentos su relación con la actual concursante de ‘Supervivientes’. A través de sus stories de Instagram, Rodri ha querido responder a la pregunta que más le hacen sus followers: ¿Está o no con Adara Molinero?

Rodri «espera y desea» que Adara gane ‘Supervivientes 2023’

«Nunca respondo a estas preguntas, pero lleváis semanas preguntándome por lo mismo», comenzó diciendo, antes de reconocer que «tenemos una buena relación y no somos pareja hace tiempo. Está haciendo un concurso estupendo y espero y deseo que sea la ganadora». De esta forma, pone de manifiesto que, aunque no estén juntos, el cariño permanece intacto. Y, por ello no duda en alabar su paso por ‘Supervivientes’, donde es una de las claras favoritas para alzarse con la victoria.

Hace unas semanas, Rodri ya habló en ‘Socialité’ sobre el concurso de su ex. Allí ya confirmó que no estaban juntos: «No estamos juntos. Estamos solteros pero tenemos buena relación. Nos hemos visto muchas veces, tenemos buena relación, no hay mal rollo de nada». Tanto es así, que no dudó en lanzar un mensaje: «Ojalá que gane, que yo creo que lo está haciendo muy bien».