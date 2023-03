Qué ver del 13 al 19 de marzo en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+ y HBO Max

Calendario de estrenos de las plataformas de streaming esta semana, con la nueva serie de Meryl Streep o el regreso de ‘Sombra y Hueso’, la serie de fantasía de Netflix, entre lo más destacado.

Marzo sigue dándonos un buen puñado de estrenos cada semana que llega. Y más le vale, porque ‘The Last of Us‘, la serie que está monopolizando la conversación, se despide este lunes 13 después de haber arrasado por completo. Así que necesitamos nuevas historias que sigan haciéndonos vibrar. Obviamente, contamos a ‘The Mandalorian‘ entre ellas, pero ya se estrenó la semana pasada. Así que, ¿qué nos llega nuevo estos días en los que el calor, extrañamente, aprieta? Pues curiosamente, un par de series sobre el cambio climático. Ironías de la vida.

‘Un futuro desafiante‘ y ‘El quinto día’ llegan para concienciar y también para darnos dos visiones diferentes sobre el estado de nuestro planeta. Una en forma de drama, y otra en forma de thriller. Pero no todo va a ser tan intenso, porque Apple nos va a dar una alegría enorme: estrena la tercera temporada de ‘Ted Lasso‘. Obviamente, todos teníamos ganas de reencontrarnos con el bueno del entrenador del Richmond. ¿Cómo gestionará que Nate, el becario al que ayudó, sea ahora el entrenador de su equipo rival?

Y, en el apartado de estrenos españoles, tenemos la continuación de la película ‘Hasta el cielo’ en formato serie, y una nueva apuesta de Prime Video por la comedia mezclada con thriller: ‘Sin Huellas’. Vamos, una semana para no aburrirse.

Estrenos en Netflix

16 de marzo: ‘Sombra y Hueso‘ (Temporada 2) (SERIE)

Alina Starkov está huyendo. Faro de esperanza para algunos y presunta traidora para otros, está decidida a acabar con La Sombra y salvar a Ravka de la ruina. Pero el general Kirigan ha vuelto para terminar lo que empezó. Respaldado por un nuevo y aterrador ejército de monstruos de las sombras aparentemente indestructibles, y nuevos y temibles reclutas Grisha, Kirigan es más peligroso que nunca. Para tener una oportunidad de luchar contra él, Alina y Mal reúnen a sus nuevos y poderosos aliados e inician un viaje a través de los continentes para encontrar dos criaturas míticas que amplificarán los poderes de Alina

De vuelta en Ketterdam, los Cuervos deben forjar nuevas alianzas mientras se enfrentan a viejos rivales y rencores aún más antiguos que amenazan no sólo su lugar en ‘el Barril’ (la zona de casinos y prostíbulos de Ketterdam), sino sus propias vidas. Cuando se les presente la oportunidad de realizar un atraco mortal, los Cuervos se encontrarán de nuevo en rumbo de colisión con la legendaria Invocadora del Sol.

La primera temporada, aunque no fue uno de esos éxitos que siempre busca Netflix por encima de todo, funcionó bien. Tan bien que la plataforma ordenó inmediatamente una segunda temporada. La saga de fantasía creada por Leigh Bardugo es quizá una de las sagas que más vende en la literatura juvenil. El conocido como Grishaverso se ha asentado por completo, y los fans esperan estos nuevos episodios como agua de mayo, deseando que funcione y Netflix ordene más temporadas.

Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddie Carter o Amita Suman son varios de los jóvenes miembros del reparto. La serie ha sido producida por la propia Bardugo y escrita por Eric Heisserer, guionista nominado al Oscar gracias a ‘La Llegada’. La factura técnica es impresionante, y el mundo creado invita a conocer cada rincón. La segunda temporada es uno de los estrenos más esperados sin duda.

17 de marzo: ‘Hasta el cielo: La serie‘ (SERIE)

Una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole (Asia Ortega): Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros ha muerto; convertida de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar a delante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio (Luis Tosar), uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid.

Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole encontrará en su camino nuevos aliados que la ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo, de nuevo, robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos. Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.

La película de Daniel Calparsoro llegó a nuestras pantallas durante el verano de 2020 (sí, el año de la pandemia) y, pese a que no fue un éxito sin precedentes, funcionó bien. El director insistió en que su película era muy deudora del mítico cine quinqui de los 80, y se nota. En la serie, que es continuación directa del largometraje homónimo, cuenta de nuevo con Jorge Guerricaechevarría como guionista (‘Quien a hierro mata’, ‘Celda 211’).

En el apartado interpretativo, Luis Tosar y Asia Ortega repiten. El que no regresa es Miguel Herrán, que ha encontrado a un sustituto perfecto: Álvaro Rico. Todos estarán acompañados por Patricia Vico,Alana La Hija del Jeque, Carmen Sánchez, Tomás del Estal y Luisa Mayol, entre otros.

Estrenos en Amazon Prime Video

14 de marzo: ‘Influencers: Sobrevivir a las redes’ (SERIE)

Luc Loren acompañará en su día a día a varios influencers españoles que desvelarán cómo impacta el éxito en sus vidas y mostrarán la cara más desconocida de su profesión. La docuserie contará con perfiles como Lucía Bellido, Carolina Iglesias, Marta Lozano, Marina Rivers, Samantha Hudson, Wismichu, Esty Quesada, Dani Marrero, Abril Cols, Claudia García, Hurona Rolera y Andrea Palazón.

A lo largo de cuatroo episodios, los espectadores acompañarán a estos influencers a algunas de sus citas profesionales y personales, como el Festival Desalia en Punta Cana, la gala de los Premios About You en Milán, una pool party organizada por la modelo Jessica Goicoechea, la boda de la propia Marta Lozano o la operación de aumento de pecho de Lucía Bellido.

En su recorrido, Luc Loren profundizará en sus historias desde sus inicios en el universo de las redes hasta convertirse en influencers con centenares de miles -incluso millones- de seguidores; lo que supone para ellos el fenómeno followers, desde los fans acérrimos hasta los haters; las consecuencias de la sobreexposición y el coste de vivir de la propia imagen prácticamente 24 horas al día.

17 de marzo: ‘Sin Huellas’ (SERIE)

Desi (Carolina Yuste) y Cata (Camila Sodi) encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Horror. Pánico. Arroba policía. Un momento, ¿una gitana y una inmigrante mexicana han limpiado la escena de un crimen? Ellas son las perfectas culpables. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un ex marido con mariachis. A ver cómo salen de ese ‘fregao’.

Prime Video vuelve a apostar por ficción española, con una serie como ‘Sin Huellas’. Thriller con mucho humor protagonizado por Carolina Yuste y la mexicana Camila Sodi. Junto a ellas estarán Silvia Alonso (‘Hasta que la boda nos separe’), Borja Luna (‘Las chicas del cable’), Álex Gadea (‘Toy Boy’) o Pastora Vega (‘Velvet’).

Con 8 capítulos de 40 minutos cada uno, la serie llega con una expectación muy grande, sobre todo gracias a la campaña de promoción, con un trailer brutal y divertidísimo, y con una cover de C.Tangana hecha por Delaporte como banda sonora.

Estrenos en Disney Plus

17 de marzo: ‘El estrangulador de Boston’ (PELÍCULA)

Loretta McLaughlin fue la reportera que conectó por primera vez los asesinatos y dio a conocer la historia del estrangulador de Boston. Ella y Jean Cole desafiaron el sexismo de principios de la década de 1960 para informar sobre el asesino en serie más notorio de la ciudad.

Siempre es buena noticia volver a ver a Keira Knightley. No en vano, es una de nuestras actrices favoritas. Porque, ¿cómo no serlo? En esa nueva película, Knightley se pone en la pie de Loretta McLaughlin en esta historia basada en hechos reales. Que además cuenta en su reparto con Carrie Coon (‘La edad dorada’), Alessandro Nivola (‘Amsterdam’), David Dastmalchian (‘Dune’) o Morgan Spector.

Se trata de un remake de la película de 1968 de Richard Fleischer, protagonizada por Tony Curtis y Henry Fonda. Albert DeSalvo se cree que fue el asesino de 13 mujeres en el área de Boston, aunque su confesión sigue siendo objeto de controversia, y todavía a día de hoy no está clara su participación en todos los asesinatos. Fue condenado a pena de muerte aunque murió apuñalado en la enfermería de prisión.

Estrenos en Movistar Plus+

13 de marzo: ‘El Quinto Día’ (SERIE)

La serie narra la lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural, este contraataca. En muy poco tiempo, el destino del planeta queda en manos de un pequeño grupo de científicos.

Ojo con ‘El quinto día’, que es una de las series europeas de la temporada. Basada en el libro de ‘The Swarm’, es una coproducción entre 7 productoras de diferentes países (6 europeas y una asiática): ZDF (Alemania), France Télévisions (Francia), Rai Fiction (Italia), Viaplay Group (Suecia), Hulu Japan (Japón), ORF (Austria), SRF (Suiza). Así, se trata de una serie apocalíptica, con tintes de thriller ecológico, con un reparto coral y una producción de primer nivel. Y, entre los productores ejecutivos, encontramos a Frank Doelger, que lo fuera de ‘Juego de Tronos’.

Alexander Karim (‘The Lawyer’), Cécile de France(‘The New Pope’), Leonie Benesch (‘La vuelta al mundo en 80 días’), Joshua Odjick(‘Unsettled’), Barbara Sukowa (‘Hannah Arendt’), Takuya Kimura (‘2046’) y Oliver Masucci (‘Dark’) son los protagonistas de este thriller.

Estrenos en Filmin

14 de marzo: ‘Marriage’ (SERIE)

La serie sigue a la pareja de Ian (Sean Bean) y Emma (Nicola Walker) mientras negocian los altibajos de su matrimonio de 30 años. A veces divertido, a veces conmovedor, siempre revelador.

Sean Bean interpreta a Ian, un hombre que acaba de ser despedido. Su mujer, Nicola Walker, es Emma, abogada. Y también tenemos a Jessica, interpretada por Chantelle Alle, que es la hija adoptiva de ambos. Sobre ese trío familiar se estructura este drama romántico británico que llega a Filmin en exclusiva a nuestro país.

Stefan Golaszewski es el director y define así la serie: «Va sobre cómo se vive una relación en pareja en la realidad, no en la ficción. A veces la gente no sabe lo que siente; a veces creen que es una cosa y en realidad es otra. A menudo no saben qué decirse el uno al otro. Esta serie incide en pequeñas situaciones que retratan de forma fidedigna los dramas y tensiones que vivimos en nuestras relaciones. No solemos sufrir grandes tormentas, pero sí lloviznas que terminan calando”.

Estrenos en Apple TV+

15 de marzo: ‘Ted Lasso’ (Temporada 3) (SERIE)

La tercera temporada de la serie abordará cómo el recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios lo ubican en el último lugar de la Premier League.En este contexto, Nate (Nick Mohammed) es aclamado como el “niño prodigio”, luego de dejar al equipo de Ted Lasso y unirse a Rupert (Anthony Head) para entrenar al West Ham United.

Con esta polémica salida, Roy Kent (Brett Goldstein) se convierte en entrenador asistente al lado de Beard (Brendan Hunt). A la par, Ted (Jason Sudeikis) debe lidiar con las presiones laborales y las de su vida personal. Las chicas, por su parte, afrontarán sus propios problemas. Rebecca (Hannah Waddingham) se enfocará en derrotar a Rupert; mientras que Keeley (Juno Temple) se esforzará en salir adelante como la jefa de sus propia agencia de relaciones públicas.

¡Al fin tenemos aquí al temporada 3 de ‘Ted Lasso’! Pero tenemos que daros una mala noticia: va a ser la última. O eso se ha confirmado en los últimos días. Pese a que todo el equipo quiere seguir, su protagonista y co-creador, Jason Sudeikis, no quiere. Ha decidido que ya ha cumplido el arco de su personaje, y que, inicialmente, la serie se presentó como una historia de tres temporadas. Pero esnob significa que tenga que gustarnos la decisión, ¿no?

‘Ted Lasso’ se ha convertido, por derecho propio, en una de las mejores series de comedia de los últimos años. Ahí está la prueba con la cantidad de premios que ha conseguido amasar, o la importancia cultural que está teniendo la serie en redes: memes, gifs, escenas compartidas cientos de veces… ‘Ted Lasso’ es un icono cultural. Esperemos que recapacite Sudeikis y quiera continuar con la gran historia de Lasso.

17 de marzo: ‘Un Futuro Desafiante’ (SERIE)

Miniserie que presenta un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia alrededor del mundo explorarán las íntimas y revolucionarias decisiones que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente.

¿Queríamos thrillers apocalípticos en los que la Tierra se venga de nosotros? Pues esta semana tendremos dos tazas. A ‘El quinto día’ se le une ‘Un futuro desafiante’ (‘Extrapolations’ en su título original). Esta ficción de Apple TV Plus viene con muy poca promoción, pero promete dar mucho que hablar a lo largo de su temporada.

Se nota el poder que tiene Apple actualmente porque el reparto que ha conseguido reunir es de quitarse el sombrero. Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Gemma Chan, David Schwimmer, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Murray Bartlett, Tobey Maguire o Heather Graham son solo algunos de los nombres que veremos en la serie.