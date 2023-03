Los espectadores no han pasado por alto la última concesión de la organización de ‘Supervivientes 2023’ a los concursantes a pesar de haber perdido la prueba.

‘Supervivientes 2023‘ no lleva ni una semana de emisión en Telecinco y ya se han podido escuchar las primeras voces críticas contra el programa. En concreto, los espectadores han cargado duramente contra el reality debido al alimento que la organización le ha suministrado ya a los concursantes durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’ cuando no llevan ni una semana de aventura.

Como viene siendo habitual, los supervivientes han participado en la prueba de recompensa que ofrecía al equipo ganador un suculento plato de espaguetis. Los concursantes han jugado en tres equipos siendo el de ‘Tierra de Nadie’ el grupo vencedor. Por ello, los integrantes han podido tomar pasta durante dos minutos. El problema es que no han sido los únicos.

Esto es debido a que la organización ha permitido que el equipo subcampeón también comiese de la recompensa que, en principio, se supone que sólo podrían disfrutar los ganadores. Un gesto que los espectadores no han pasado por alto. De hecho, muchos seguidores de ‘Supervivientes 2023’ han criticado al programa ferozmente a raíz de esta controvertida decisión.

«La edición más dura: comen los segundos también. Empezamos pronto», han denunciado muchos usuarios, enfatizando que además la propia cadena había vendido la presente edición del reality como «la más extrema» cuando realmente se está demostrando que no es así. «Pasan más hambre fuera del concurso que en SV», ha ironizado otro televidente.

«No tenemos hambre»

Para más inri, la organización del espacio ha tenido que hacer frente incluso a la desgana de algunos concursantes por hacerse con la recompensa. Como decimos, el premio era un enorme plato de pasta con tomate que, a tenor del hambre que se supone que están pasando, debería ser un suculento manjar.

A pesar de ello, al ser preguntados por Laura Madrueño, varios de los robinsones no se han mostrado especialmente animados a la hora de optar al plato. «Bien, bueno… Ahora mismo no tenemos mucha hambre», fueron algunas de sus sorprendentes respuestas. Ante este panorama, algunos espectadores de ‘Supervivientes 2023’ señalan: «Los concursantes dejan en evidencia a la organización que en apenas cinco días ya les ha dado cuatro comilonas». El momento en cuestión no ha tardado en compartirse en Twitter:

