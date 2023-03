Laura Matamoros consterna con la enfermedad crónica que sufre: «Nunca voy a mejorar»

Laura Matamoros ha hablado sobre la evolución de la enfermedad crónica que padece y que le hace temer en el futuro.

Hace un tiempo, Laura Matamoros confesó en sus redes sociales que padece un glaucoma de tensión baja en el ojo derecho. Se trata de una enfermedad crónica que le fue diagnosticada hace dos años después de numerosas pruebas médicas tras notar que estaba perdiendo visión.

Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, este pasado domingo, 12 de marzo, la hija de Kiko Matamoros ha concedido una entrevista a la revista ‘Hola’ en la que ha explicado cómo evoluciona su enfermedad. «Nunca voy a mejorar la visión perdida, pero sí la puedo controlar. Desde hace un par de años, mi situación es estable», ha reconocido la ganadora de ‘GH VIP’, que comenzó a notar los primeros síntomas hace cinco años.

Según ha explicado, ha perdido un 48% de visión en la mitad inferior del ojo derecho: «Pero, al tener dos ojos, lo suplo». Laura Matamoros controla su enfermedad con unas gotas y con revisiones periódicas, para conseguir frenar su avance, que, en casos extremos, podría desembocar en la pérdida total de la visión en el ojo afectado, como le ha ocurrido a su padre.

Kiko Matamoros se quedó ciego por la misma enfermedad

En el año 2009, al colaborador de ‘Sálvame’ le diagnosticaron esta dolencia y le informaron de que tenía únicamente el 40% de la visión en el ojo derecho. Diez años después, explicó en ‘Sálvame’ que se había quedado ciego de ese ojo, pero que podía ver bien con el izquierdo. Sobre si tiene miedo a que le ocurra lo mismo que a su padre, la hermana de Diego Matamoros reconoce a la citada revista que es algo que le preocupa, pero que está «tranquila» porque confía en los avances de la medicina y su situación es estable «dentro de la gravedad».

Además, ha querido dejar claro que la enfermedad no es hereditaria ni congénita, por lo que sus hijos, Matías, de casi cinco años, y Benji, de catorce meses, no tienen ningún riesgo de sufrir esta enfermedad que en la mayoría de los casos, no se manifiesta hasta que no está muy avanzada.