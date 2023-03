La cúpula de ‘Sálvame’ hace pública esta firme determinación sobre Kiko Hernández

La dirección de ‘Sálvame’ ha salido en defensa de Kiko Hernández y para ello han tomado una drástica decisión que ha sido comunicada por Mayte Ametlla

Kiko Hernández ha sido el protagonista de ‘Sálvame’ durante esta última semana, y no precisamente por gusto. El programa vespertino de Telecinco ha estado cebando que estaban tratando de contrastar una información bomba sobre uno de sus colaboradores.

Pasados unos días, uno de los reporteros del magacín anunciaba que se hallaba en Melilla para confirmar unos soplos recibidos sobre Kiko Hernández y el ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, este jueves, 9 de marzo, la redactora Mayte Ametlla comunicaba al colaborador y al resto del equipo la importante decisión que había tomado la cúpula del programa al respecto.

Mayte comenzaba recopilando lo sucedido durante los últimos días, así como las múltiples llamadas y denuncias anónimas que ‘Sálvame’ había estado recibiendo contra el ex gran hermano. Por tal motivo, pusieron en marcha al equipo de investigación del programa. Pero, tras una búsqueda fallida de pruebas, daban por concluida la investigación.

La decisión de la dirección de ‘Sálvame’ tras ser víctima de un engaño

Ametlla ha salido este jueves en defensa de su compañero, dejando claro que no van a permitir que les utilicen. «Sospechamos que existen varios objetivos. Y hemos llegado a una conclusión que quiero transmitirte a ti y a los espectadores, y evidentemente a los colaboradores y presentadores de este programa: La dirección de este programa tiene muy claro que debe velar siempre por la transparencia. Y que, bajo ningún concepto, vamos a permitir que seamos el vehículo de una caza de brujas”, ha empezado diciendo la redactora.

«Solo aceptamos divulgar la información que podamos contrastar y confirmar. Y, por supuesto, si alguien tiene interés en hacer una denuncia pública, estaremos encantados de hacernos eco, siempre y cuando nos presenten la documentación y las pruebas pertinentes. Nuestras cámaras y micrófonos siempre estarán ahí para quien quiera denunciar lo que quiera denunciar. Pero que lo haga a la cara, a cara descubierta, con nombres y apellidos. No nos van a utilizar, y mucho menos en este caso, para hacer daño a un compañero que se llama Kiko Hernández», concluía la periodista.

La reacción del colaborador a la decisión del programa

Kiko Hernández agradecía las palabras de Mayte Ametlla, en nombre de la dirección de ‘Sálvame’: «Agradezco el gesto, porque lo de ayer se podía quedar en el olvido, que era que he cobrado 100.000 euros por ser imagen de Melilla. Esa gente es una cobarde. Pero tiene que saber que ya está todo en manos de mis abogados para poner una querella contra la persona que habló ayer aquí, aunque lo hiciera con la voz distorsionada. Esa persona tendrá que ir ante un juez y tendrá que demostrar esos contratos que dice que yo firmo, dónde estas esos 100.000 euros y absolutamente todo. Porque todo lo que yo he hecho con la Consejería del Mayor se ha hecho con transparencia, con contratos públicos. No tengo nada que esconder”, sentenciaba el colaborador.