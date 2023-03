Jedet fue una de las invitadas al programa de Julia Otero por el Día Internacional de la Mujer. La artista recordó la supuesta agresión sexual de la que fue víctima en los Premios Feroz

Este miércoles, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ‘Días de Tele’, el programa que presenta Julia Otero en TVE, ha contado con importantes mujeres del panorama televisivo, como Rocío Carrasco o Jedet. Esta última ha relatado su versión de la supuesta agresión sexual que sufrió el pasado mes de enero, durante la entrega de los Premios Feroz, por parte del productor Javier Pérez Santana.

La artista dejó claro que, cuando sufrió ese supuesto incidente, no lo quiso denunciar. Pero llegó un momento que se cansó: «Cuando explotó todo fue porque ya había venido tres veces antes a molestarme y la cuarta ya no pude más. Entonces fui a seguridad y se activó el protocolo sin que yo me diese cuenta. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el baño con cinco actrices que me estaban tranquilizando, porque me estaba dando un ataque de pánico».

«¿Y al acosador lo persiguieron?», preguntó, indignada, Julia Otero

Además, Jedet explicó que, la presión mediática, no le ha ayudado para nada a sobrellevar todo lo vivido: «Estuve encerrada en casa porque eso fue una bomba. Yo no quería hacerlo público. Hago cosas públicamente, pero no vendo mi vida. Me juzgaron a mí y había prensa en el portal de mi casa». Julia Otero, indignada al escuchar a su invitada, le preguntó: «¿Y al acosador lo persiguieron?». Carolina Iglesias, colaboradora del programa, denunció que el nombre de Jedet saliera tan rápido a la luz, pero que el del supuesto acosador tardase tanto en conocerse.

Pero fue cuando la actriz reconoció que este caso podría haber afectado a su familia, cuando acabó rompiéndose. Entre lágrimas, reconoció que «esto me abrumó mucho porque mi madre está sola, mis abuelos son mayores. Cuando fui a denunciar le dije a mi representante ‘No quiero que se entere nadie y que mi familia sufra, porque yo los conozco’. Soy hija única y es complicado».

Por otro lado, Jedet denunció en el programa de TVE el tratamiento de la prensa a este caso: «Se convirtió en algo muy grande y se me juzgó, porque entiendo que mi imagen no es la que la gente entiende por víctima». La presentadora volvió a interrumpirla para mostrarle todo su apoyo: «Fíjate las cosas que estás diciendo. ¿Por qué te tiene que tocar las tetas un tío?».

Julia Otero también recordó que, más tarde, actrices como Itziar Ituño aseguraron también ser víctimas del mismo agresor. Jedet admitió que se vio forzada a hablar en los medios de lo sucedido: «Yo no quería hablar, pero era algo que tenía que hacer para volver a trabajar. Entonces, ¿por qué como víctima, encima que llevas por dentro todo eso, tienes luego que hablar?».