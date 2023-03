Rocío Carrasco ha visitado ‘Días de tele’ con Julia Otero en TVE para hacer balance de lo que supuso la docuserie que hizo en Telecinco.

Hace dos años, Rocío Carrasco daba la sorpresa al romper sus 20 años de silencio a través de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘; una docuserie emitida en Telecinco que hizo historia de la televisión y que se convirtió en un auténtico fenómeno social. A partir de entonces, Rocío se convirtió en todo un icono para las mujeres maltratadas y para el feminismo.

Por eso, este miércoles 8 de marzo, para conmemorar el 8-M, TVE ha organizado un especial de ‘Días de tele’ con Julia Otero que ponía el foco en las mujeres que decidieron alzar la voz a través de la televisión. Así, el espacio producido por Lacoproductora (Prisa Media) invitaba a Rocío Carrasco junto a otras mujeres como la actriz y directora Leticia Dolera (‘Vida perfecta’) o Jedet (‘Veneno’).

Nada más empezar el programa, Julia Otero comparaba la presión que habían recibido a través de las redes sociales tanto Rocío Carrasco como Leticia Dolera. «Yo no tengo redes sociales por voluntad propia, vivo mucho más tranquila y la presión ha sido muy muy fuerte, no tenía nada que ver con la presión de cualquier otra persona en otro estado, pero al final he encontrado un confort y una sanación», comentaba.

Al ser preguntada por si contar que había sido víctima de violencia machista le había pasado factura, Rocío Carrasco ha sido muy clara. «Eso no. El hecho de contarlo no. A mi lo que me ha aportado, es que yo hay un momento de mi vida en el que me veo obligada a contar determinadas cosas porque decido que no quiero seguir viviendo de esa forma», respondía Rocío. En ese sentido, Rocío recalcaba que «lo que me ha aportado el contarlo ha sido beneficioso en cuanto en tanto a mi persona, me ha servido de terapia, de sanación y de curación», añadía.

Rocío Carrasco: “A mí el contar lo que me ha pasado me ha servido de terapia, de sanación y curación”

Y si ha habido algo que ha querido dejar claro Rocío Carrasco en ‘Días de tele’ es por qué decidió hacer la docuserie. «Cuando yo digo que me vi obligada y que determiné que no quería seguir viviendo así es que antes de vivir así prefería no estar y es cuando hago lo que hago el 5 de agosto», destacaba la invitada haciendo referencia a su intento de suicidio. «Cuando yo me desperté el 5 de agosto en la cama del hospital, cuando abro el ojo y veo lo que yo casi hago, vi a mi marido llorando. Y cuando tomo conciencia de lo que estuve a punto de hacer tomé conciencia de que yo no era eso. Me dije ‘tú no eres cobarde y esto se tiene que saber», añadía.

La marea fucsia y el apoyo recibido

Tras ello, Julia Otero recalcaba como la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ contribuyó a que se incrementaran las llamadas al 016. «Si soy sincera, quedaría muy bonito decir que yo esto lo he hecho por las mujeres pero no diría la verdad. Yo este documental lo hice por mí, pero si eso ha contribuido lo más mínimo en que la sociedad avance de forma intelectual o personal o de cualquier forma, yo me doy por satisfecha», reconocía la hija de Rocío Jurado.

🗣 Rocío Carrasco: "si he contribuido en que la sociedad avance de alguna forma, me doy por satisfecha".



Al hablar de la marea fucsia que se creó para apoyar su testimonio, Rocío Carrasco ha querido dejar clara una cosa. «El movimiento de la marea fucsia no es en apoyo de Rocío Carrasco sino de cualquier mujer víctima de violencia. A través de ellos y ellas me hacen llegar cartas o a través de Anais, la directora del documental en el que me da cuentan, me dan las gracias, me apoyan y me dicen estamos contigo y estamos con todas», sentenciaba.

Sobre las críticas que recibió por haber hecho la docuserie por dinero

La primera reacción de Antonio David Flores cuando supo que Rocío Carrasco iba a hacer la docuserie era decir «¿cuánto le han pagado para seguir viva?». A raíz de ahí fueron muchos los que criticaron que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco había hecho su documental para ganar dinero.

«Cuando yo decidí hacer esto y ya lo tenía madurado fui a hablar con mi psiquiatra. Le dije voy a hacer esto y quiero saber si a nivel anímico me va a venir bien. Y me dijo ‘me parece maravilloso, lo único que te pido es que no tengas expectativas’. ¿Y sabes cuál fue mi contestación? Le dije yo parto de menos 27.550, todo lo que venga de más para mi es un regalo. Yo con todo lo malo ya contaba, con lo que no contaba era con lo bueno . Y gracias a dios pesa más lo bueno que lo malo», concluía.