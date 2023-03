Hay un antes y un después en ‘La Isla de las Tentaciones 6’ con este momento inaudito

Las chicas de ‘La isla de las tentaciones 6’ han dado un paso más allá al arrancar y destrozar las míticas luces de la tentación.

Como viene siendo habitual, tanto los chicos como las chicas de ‘La isla de las tentaciones 6‘ han disfrutado de una noche de fiesta y desenfreno en sus respectivas villas. Mientras todos bailaban y se dejaban llevar por la pasión junto a las tentadoras y tentadores, Sandra Barneda ha irrumpido súbitamente en cada una de las villas con una noticia: la posibilidad de poder eliminar la luz de la tentación.

En un primer momento, la presentadora se ha dirigido a la villa de las chicas, las cuales han logrado deshacerse de las citadas luces al acertar a quien pertenecían todas y cada una de ellas. Tras lograr acertar y tener el permiso de Sandra Barneda, las concursantes han decidido cortar por lo sano y tirar las famosas luces que tantos quebraderos de cabeza les ha dado.

Los chicos permanecerán con la luz de las tentaciones

Los chicos no han corrido la misma suerte. «Ha venido Sandra y nos hemos puesto un poco tensos porque siempre que viene Sandra vienen noticias fuertes», ha comentado uno de los concursantes de Villa Playa. Frente a ello, la presentadora ha explicado el motivo de su visita: «He venido porque hoy voy a daros la oportunidad de desactivar para siempre la luz de la tentación, pero tengo que deciros que la única condición para desactivarla es que cada uno responda correctamente a una última pregunta».

Tras esta propuesta, todos parecían de acuerdo en querer eliminar la luz a tenor de comentarios como el de Álex, quien ha apuntado: «Cada vez que suena se te encoge el corazón y es plato de mal gusto escucharla». Por su parte, Sandra Barneda les ha pedido a cada uno que respondan qué luz creen que es la de su pareja. Adrián ha comenzado señalando que la luz azul es la de Naomi. Adrián ha hecho lo propio al igual que Álex.

Finalmente, los concursantes podrían deshacerse de la luz de la tentación si la luz volvía a sonar. Así se lo ha hecho saber la conductora del espacio: «Si suena es que habéis acertado. Si no, la luz de la tentación seguirá activa». Parece ser que los concursantes no han acertado puesto que la luz no ha sonado y, por ello, deberá permanecer en el sitio. Un resultado que no ha gustado a los concursantes de ‘La isla de las tentaciones 6’.

Las concursantes se deshacen de la luz

Al contrario que los chicos, las concursantes de ‘La isla de las tentaciones 6’ sí han acertado y, por consiguiente, han podido deshacerse la luz de la tentación. «¡Qué felicidad!», han exclamado al unísono. «Desde el primer día sabíamos ya cuáles eran los colores», ha apuntado Naomi. Poco después, otra de las concursantes compartía lo mal que lo había pasado por culpa de la luz de la tentación: «Me ha hecho sufrir muchísimo, rayarme muchísimo y necesitaba que esa luz estuviera fuera».

Tal ha sido el hartazgo de las jóvenes con la luz que, a petición de una de las concursantes, todas han decidido romper la luz. «Se acabó la tontería», ha soltado una de ellas, mientras que Naomi ha compartido: «He sentido un alivio brutal».