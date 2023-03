La azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’ hace este alegato por el 8-M y se acuerda de Sandra Barneda

Laura Moure, la copresentadora de ‘La ruleta de la suerte’, ha dedicado unas emotivas palabras a las mujeres que han marcado su vida y que le han servido como referente

Laura Moure copresenta, desde hace años, ‘La ruleta de la suerte’ junto a Jorge Fernández en Antena 3. Y se ha convertido en una de las caras más reconocidas de la cadena, protagonizando grandes momentazos que hacen las delicias de la audiencia del programa.

Este miércoles, 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, ha concedido una entrevista a la web de Antena 3 donde ha revelado, entre otras cosas, quienes son las mujeres que tiene como referentes. «Mi referente como mujer es mi madre y mis dos abuelas. No puedo tener mejor referente que ese», reconoce emocionada.

Además, Laura Moure también ha confesado a qué mujeres mediáticas y famosas admira en los distintos ámbitos. Como actriz, «Meryl Streep». En el mundo de la música, reconoce que «hay un montón, pero ahora mismo me quedaría con Adele». Una escritora, ha respondido que «Sandra Barneda». Mientras que en el mundo del deporte, reconoce que también tiene muchas, pero se queda con «Mireia Belmonte, que además me parece una tía estupenda a parte de una magnífica deportista. Me encanta».

Dos momentazos de ‘La ruleta’ a destacar en el Día de la Mujer’

Uno de los momentos más recordados en ‘La ruleta de la Suerte’ fue cuando se rompieron todos los estereotipos y se apostó por los cuerpos curvys. En aquel momento, tanto Laura Moure como Jorge Fernández pusieron sobre la mesa la importancia de que exista la diversidad de cuerpos. «No queremos que la belleza esté estereotipada por las tallas», dijeron.

También hay que destacar la visita de la concursante Cristina que reivindicó la participación de las mujeres en el mundo del deporte. Especialmente en el de fuerza. «Todavía hay muchos mitos», aseguraba ella, que resaltaba la importancia de que se practique deporte como forma y estilo de vida.

Además, Cristina aseguró que si salía del programa con el dinero suficiente, se abonaría al Atleti, ya que es un deporte que disfruta mucho. Jorge Fernández aplaudió el gesto de la concursante, y dejó claro que tanto hombres como mujeres sin bienvenidos al mundo del deporte, sin distinción de género.