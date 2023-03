Adara Molinero ha sufrido un fuerte ataque de pánico en las últimas horas durante una de las dinámicas de ‘Supervivientes 2023’.

No hay duda de que Adara Molinero lo está dando todo en ‘Supervivientes 2023’. Sin embargo, todos tenemos nuestro punto débil, y el de ella es la oscuridad, como así lo ha reconocido durante la última prueba, por la que la concursante ha pasado un muy mal rato.

El equipo de ‘Supervivientes’ proponía a los habitantes de Play Royale, Gema Aldón, Manuel Cortés, Adara Molinero y Diego Pérez, acudir a otra localización en busca de una recompensa. Pero conseguirlo no sería tan fácil, pues, para ello, dos de los concursantes debían nadar con unas gafas de buceo totalmente opacas y los otros dos tendrían que guiarles.

«Yo prefiero guiar», aseguró Adara. Así es que Manuel y Diego fueron quienes se colocaron las gafas opacas y se dejaron guiar por sus compañeras. Sin embargo, tras llegar a la localización y leer un nuevo pergamino, el programa les proponía cambiar los papeles. Es decir, las chicas debían ponerse las gafas para volver a su playa. Un cambio posiblemente deliberado para que Molinero tuviera que pasar por ese angustioso trago.

Ha sido entonces cuando la ganadora de ‘GH VIP’ ha entrado en pánico. Entre lágrimas y en medio de un ataque de ansiedad, reconocía tener claustrofobia: «Me da mucho miedo. Tengo claustrofobia. Me da miedo la oscuridad». «Me da miedo ver oscuro. No puedo, lo siento mucho. Esto es mucho para mí, yo no sabía que esto se hacía aquí», insistía la madrileña, negándose a hacer la prueba y haciendo temer por su estabilidad en el concurso.

Adara entra en pánico en ‘Supervivientes 2023’

Adara se arma de valor y consigue enfrentarse a sus miedos

Sus compañeros no paraban de apoyarla y consolarla. Manuel Cortés le aseguraba que permanecería a su lado en todo momento, mientras que Gema le daba un consejo: «Cuando te pongas las gafas, no vuelvas a abrir los ojos, ¿vale? Tranquila, no pasa nada. Es como si estuvieras durmiendo y flotando. Manuel te va a llevar y yo voy a estar a tu lado».

Estas palabras de sus compañeros han hecho que, finalmente, se haya armado de valor y se haya atrevido a hacer la prueba. La recompensa para el grupo ha sido un traje de neopreno que, a buen seguro, aprovecharán mucho para pescar.

