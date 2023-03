El médico Sánchez Martos denunció este miércoles en ‘Todo es mentira’ que usan su imagen para vender productos milagro.

Son muchos los rostros famosos que se ven cada día involucrados en estafas de venta de criptomonedas o en dietas milagro. Eso es lo que le ha pasado al doctor Jesús Sánchez Martos, habitual colaborador de ‘Sálvame’ durante la pandemia, y quien fuera consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Cristina Cifuentes.

Así, Jesús Sánchez Martos entró este miércoles en directo en ‘Todo es mentira‘ para denunciar que estaban utilizando su imagen para vender productos milagro sin su consentimiento. «Gracias por esta ayuda que es la única que puedo tener porque la justicia no hace caso a este tipo de problemas», le empezaba diciendo el doctor a Risto Mejide.

«Este ciberacoso y delito de estafa para utilizar mi imagen aprovechándose que desde hace dos años estoy en ‘Sálvame’ y piensan que si lo dice el ‘médico de la tele’ pues es verdad. Y son productos fraudulentos que llevo denunciando toda mi vida», proseguía denunciando Jesús Sánchez Martos. «Claro es que son dos estafas, por un lado que venden productos que no son buenos y luego usar su imagen», aclaraba Risto Mejide.

«He presentado la demanda den la Unidad de Delitos Informáticos pero me dicen que utilizan diferentes IP. Mañana tengo cita en el puesto de la Guardia Civil para presentar una denuncia física y en la fiscalía para exigir al juez que comience una investigación», seguía relatando el doctor Sánchez Martos ante Risto Mejide.

«No estoy pidiendo nada económico. Lo que quiero es que la gente que hace esto deje de hacerlo. Ayer se publicó una falsa entrevista con Jorge Javier Vázquez en la que se supone que hablo de un producto milagroso contra la artritis. Estos sinvergüenzas se aprovechan de que si lo dice ‘El médico de la tele’ la gente pica, «, remarcaba el médico.

Finalmente, Jesús Sánchez Martos daba las gracias a ‘Todo es mentira’ y Risto Mejide por darle voz. «No me puedo quejar porque todos vosotros os habéis hecho eco de esta noticia. Cuantas más personas lo escuchen, más personas sabrán que esto es falso. Gracias por vuestro tiempo en la tele porque el tiempo es oro. Para que quede claro, no anuncio ningún producto por internet. Es más, son productos de los cuales llevo cuarenta años negando su eficacia. Se aprovechan del dolor, del miedo, de la incertidumbre», sentenciaba Sánchez Martos.