El ‘Deluxe’ tira de este explosivo invitado como su reclamo frente al estreno de ‘Tu cara me suena 10’

Durante años, el ‘Deluxe‘ ha sido el buque insignia de Telecinco y no había programación que lo pudiera hacer caer. Sin embargo, ahora la cosa ha cambiado y, en ocasiones, no pude competir el viernes con la competencia que le pongan delante. ‘Tu cara me suena‘ se estrena este mismo viernes y, previsiblemente, le quite unas décimas al programa de Telecinco.

El talent show de imitaciones conducido por Manel Fuentes estrena su décima edición y siempre ha triunfado en audiencias por lo que se prevé que, igual que ha pasado con ‘El Desafío’, el ‘Deluxe’ no logre hacer sombra a Antena 3. Aun así, desde el formato de La Fábrica de la Tele lo luchan y han preparado una noche muy potente.

‘Viernes Deluxe’ intentará retener a sus fieles al máximo para no perder más audiencia. Y para ello vuelven a invitar a Luis Manuel, también conocido como «Pinocho». Se trata del supuesto hermano secreto de Anabel Pantoja que ya se sentó en el programa hace tan solo dos semanas y que provocó toda una revolución.

Sin embargo, en esta ocasión, el ‘Deluxe’ va más allá y sentará al joven frente al polígrafo de Conchita para conocer si lo que ha contado durante todo este tiempo es verdad o no. «Yo sigo con mi verdad y estoy muy tranquilo. No hay nada de mentira», ha dicho el invitado antes de conocer los resultados del polideluxe.

Previsiblemente, el programa reunirá en el plató a más invitados con los que charlar y a los que entrevistar. Asimismo, como llevan haciendo las últimas semanas, en el ‘Deluxe’ analizarán la última hora de ‘Supervivientes’ con colaboradores estrella a la altura de Isa Pantoja o la madre de Adara, Elena Rodríguez. Todo esto tras la expulsión de Sergio Garrido después de solicitar abandonar y teniendo a Gabriela, Raquel, Asraf y Adara como nominados de la semana.