David ha tenido que hacer frente a los innumerables reproches de la madre de Elena durante una tensa hoguera en ‘La isla de las tentaciones 6’.

David se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de ‘La isla de las tentaciones 6‘ especialmente debido al tenso cara a cara que ha mantenido con su suegra, Silvia. En dicho encuentro, la madre de Elena no ha dudado en afearle duramente su comportamiento. Poco parece que le han importado las críticas a David a tenor de su comportamiento posterior. Una actitud de lo más comentada y criticada en redes sociales.

En concreto, el joven ha irrumpido en una de las villas de ‘La isla de las tentaciones 6’ dispuesto a contar (e incluso mofarse) de la situación que acababa de presenciar. «Se está riendo tío», exclamaba un compañero. Ante ello, el principal aludido compartía: «¡Vaya tela lo que me acaba de pasar! La suegra y he tenido que ver todas las imágenes delante de su madre. Lo he pasado super mal y no sabía que decir…».

De igual manera, David ha seguido dando más detalles de cómo ha sido su encuentro con Silvia. A pesar de confesar haber pasado un mal trago junto a su suegra, el concursante no ha tenido reparo en calificar la experiencia de «increíble» entre risas. Por si fuese poco, ha aprovechado para soltarle a su tentadora un detalle de lo que se ha visto en pantalla: «Te salía un culazo, de verdad. Te lo juro que le salía un culazo que he dicho ‘joe qué culazo tú'». Un comentario que ha prendido fuego.

Así ha sido el duro cara a cara

La madre de Elena ha llegado a ‘La isla de las tentaciones 6’ pisando fuerte y ha mostrado su gran decepción por la actitud de David, al que le ha afeado «dejar a una Barbie por una muñeca chochona». Por su parte, el joven ha comentado visiblemente afectado: «Se me cae el mundo encima. Yo me he dejado llevar. Ni ella se merece esto, ni Elena se merece esto, pero no sé qué decir». «Es que ibas a ser inteligente, es que tú ya lo dijiste y estabas súper preparado», le ha reprendido la madre de Elena.

Ante los reproches de Silvia, David ha intentado excusarse: «Yo pensaba que esto era más fácil». «¿Que esto era más fácil? Tú no querías lo suficiente a mi hija. Yo te estimaba y te estimo, ¿esto te merecí la pena?», ha vuelto a intervenir la madre de Elena. «Yo no he hecho esto queriendo. Estoy en una villa, hay fiestas, hay juegos…», ha intentado explicarse el concursante antes de que Silvia haya podido ver las imágenes más comprometedoras del joven. Una actitud que dista mucho de la que ha tenido David en la villa junto a las tentadoras y sus compañeros.

Críticas en masa a David por su cuestionado comportamiento

Los espectadores de ‘La isla de las tentaciones 6’ no han pasado por alto la actitud de David. En redes, son muchos los que han criticado ferozmente al joven por ese frívolo comentario antes citado que ya le corona como uno de los participantes más polémicos de la edición. «¡Qué asco de chaval!», ha compartido un seguidor del espacio. En la misma línea, otros televidentes señalan la vergüenza ajena que ese momento les ha despertado. «La vergüenza ajena que da esta persona.», apuntaba otro usuario.

David lo primero que tiene que decir después de la visita de su suegra es que a María le salía un culazo en las imágenes.



La vergüenza ajena que da esta persona. #LaIslaDeLasTentaciones7



pic.twitter.com/FgLoSYjTDq — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) March 6, 2023

El comentario de David diciendo que la salía un culazo #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/Zr9syzzGh4 — Chaarlie 🫧 (@Chaarliez) March 6, 2023

David :

– Pues visto en vídeo tienes 1 culazo.

No se puede ser mas limitado.#LaIslaDeLasTentaciones7#tentaciones7 pic.twitter.com/4kxWIwfOH0 — sergi (@SergiMalalts) March 6, 2023

David volviendo de la hoguera riendo y encima diciéndole a María que se le veía culazo #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/NivjCKZiXf — Nerea (@nerea1206) March 6, 2023

Enhorabuena David, has conseguido que nos caigas peor que Tom Brusse, Manuel, Nico y Cristian en sus ediciones. Y el nivel estaba muy altísimo.



#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/ysZLQo8NWZ — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) March 6, 2023

#LaIslaDeLasTentaciones7



David: “te salía un culazo en verdad”



ASCO pic.twitter.com/UuUlw23gaC — Ivana Melian Torres (@ivanamelian7) March 6, 2023

David: "Te salía un culazo"

Mientras a toda España le salía náuseas y vómitos #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/uvGw5HImMn — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) March 6, 2023

#LaIslaDeLasTentaciones7



David: “ayer me quede en shock”



Pero será sinvergüenza pic.twitter.com/ju3zE0ZbcG — Ivana Melian Torres (@ivanamelian7) March 6, 2023

La conclusión que saca david de todo esto es que maria no es un helado no puedo más tiene la inteligencia emocional de un mojón #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/FEYBf6xYJl — aizea 🖤 (@aizearroyo) March 6, 2023

#LaIslaDeLasTentaciones7 que hace riéndose david? se te tendría que caer la cara de vergüenza hijo pic.twitter.com/aFummE9b43 — 🙂 (@hoolalolaa) March 6, 2023