¿Cuánto cobra Joaquín Prat y cuál es su sueldo como presentador en Telecinco?

Joaquín Prat no tuvo ningún reparo en hablar de su sueldo en ‘El programa de Ana Rosa’, cuando salió el tema del Euríbor y la subida de los precios

Los viernes es el día que a Ana Rosa Quintana le toca descansar y Joaquín Prat y Patricia Pardo se encargan de sustituirla en ‘El programa de AR‘, como ya pasó cuando estuvo alejada de la televisión tras serle detectado un cáncer de mama. Por eso, este viernes, 3 de marzo, el también presentador de ‘Ya es mediodía‘ se ha puesto al frente de la mesa de actualidad, donde ha hablado, sin reparo alguno de su sueldo.

Una de las cuestiones de las que han hablado Joaquín Prat y el resto de colaboradores ha sido sobre la subida del Euríbor. A raíz de eso, han comentado lo mucho que han subido los precios, y cómo hay personas que no pueden hacer frente a sus gastos del día a día. Momento en el que el presentador ha reconocido que «tengo un sueldo de privilegiado».

Aunque no ha revelado exactamente cuánto dinero gana por trabajar en televisión, sí que ha asegurado que cobra lo suficiente para llevar una vida cómoda y sin preocupaciones. Además, tras sensibilizarse con quienes lo están pasando mal por no poder llegar a final de mes, el periodista ha destacado la suerte que tiene por pertenecer a ese grupo de privilegiados que no tienen esa preocupación.

No obstante, no hay que olvidar que Joaquín Prat es uno de los presentadores que más trabajo tiene en Mediaset. Pues en estos momentos está al frente de dos de los programas diarios de Telecinco, ‘El programa de Ana Rosa’, e inmediatamente después, ‘Ya es mediodía’. Ambos programas de la productora Unicorn Content.

El presentador ha adquirido un espectacular chalet en Mallorca

Pero, ¿en qué invierte Joaquín Prat su dinero? Pues, además de en los gastos de su día a día, en una de sus pasiones: viajar. En los últimos meses son varias las escapadas románticas que ha hecho con su pareja, Alexia Pla. Esto le sirve para desconectar del trabajo y disfrutar de la vida.

Pero, además, cuenta con varias propiedades inmobiliarias. La última la ha adquirido en Mallorca, donde compro una impresionante casa. Según recogió la revista ‘Lecturas’, se trata de un espectacular chalet adosado de unos 220 metros cuadrados situado en Sant Agustí de Palma, un barrio a las afueras de la capital.

La vivienda está distribuida en dos pisos, más un sótano y, según la citada revista, el metro cuadrado podría superar los 4.800 euros. Además, cuenta con dos amplias terrazas y un jardín de 70 metros cuadrados con una gran piscina de la que, a buen seguro, disfrutará en verano. Por el proceso de compra- venta, Joaquín Prat ha pedido una hipoteca por valor de 450.000 euros.