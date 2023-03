Ana Rosa usa una palabra (y qué palabra) para dejar planchado a Joaquín Prat en directo

Joaquín Prat ha señalado que él hace peor audiencia que Verónica Dulanto en ‘Ya es mediodía’ y la reacción de Ana Rosa Quintana es tremenda.

Es innegable que Joaquín Prat pasa demasiadas horas en la pantalla de Telecinco. Por eso, no es de extrañar que, de vez en cuando, se tome unos días de descanso para recargar pilas y hacer frente a casi seis horas de directo ininterrumpidas como copresentador de ‘El programa de Ana Rosa‘ y presentador titular de ‘Ya es mediodía’.

Y hay veces en las que se ve tan sobrepasado y con claros síntomas de cansancio, que no lo disimula de cara a la galería e incluso lo comparte con los espectadores. Ha sido el caso este jueves. El veterano periodista debía dar paso a una reportera y colaboradora del magacín matinal para que hiciera un repaso de los 17 concursantes que forman el elenco de ‘Supervivientes 2023’ a horas de su gran estreno.

«Adriana Dorronsoro, hoy, edición 2023… Joder, y me queda todavía ‘Ya es mediodía'», lamentaba Joaquín Prat al ver que no hilaba bien la frase. «Si quieres te lo hago yo», le replicaba instantáneamente Ana Rosa Quintana, proponiéndose así para conducir el espacio de sobremesa para que él pudiera irse a descansar. «No, espera. Hoy comienza la edición 2023 de ‘Supervivientes’. ¿Quiénes van?», volvía a empezar de cero el presentador.

Más tarde, y ya cuando llegaba el momento de despedir ‘El programa de AR’, Quintana ha vuelto a ofrecerse. «Nosotros volvemos mañana. Nosotros, porque Joaquín se queda», ha bromeado inicialmente. «¿Ah sí? ¿En serio?», se le escuchaba a él. «Ahora te lo digo en serio. Si quieres te lo hago yo», insistía la comunicadora. «No, no te preocupes, tiro», ha contestado Prat.

«No me importaría nada sustituirte. Yo te sustituyo cuando tú quieras. No sé si podré hacerlo tan bien e igual que tú», ha continuado apuntando Ana Rosa para añadir: «Pero también está Verónica (Dulanto). Así que tranquilidad». «Verónica hace mejor audiencia que yo en ‘Ya es mediodía’, Anita», ha apostillado Joaquín, que muy probablemente no se esperaba la tremenda reacción de su compañera que le iba a dejar chafado. «Normal», ha sentenciado.