Chelo García-Cortés prende la polémica con lo que dice ante la maternidad de Ana Obregón

Ana Obregón se ha convertido en la gran protagonista de la semana al salir publicadas unas fotografías suyas con una bebé después de recurrir a la gestación subrogada para ser madre. Como era de esperar, las redes se echaban encima de la presentadora por recurrir a esta práctica denunciada por vulnerar derechos humanos, aunque ha encontrado en Chelo García-Cortés una defensora.

Justo este miércoles 29 de marzo, cuando salen a la luz las imágenes de Ana Obregón por las que la actriz y presentadora ya ha roto su silencio, salía publicada la entrevista de Chelo García-Cortés en el podcast ‘Queridas Hermanas‘. En la charla, la colaboradora hablaba sobre su infancia y trabajo, aunque también se posicionaba claramente sobre los vientres de alquiler.

Chelo García-Cortés daba la cara por la gestación subrogada después de que Sindy Takanashi, conductora del podcast, diera su opinión sobre Miguel Bosé, a quien sentenció desde que se decidió a «comprar niños». La presentadora denunciaba como esta práctica vulnera derechos fundamentales de las mujeres y puede llegar a fomentar el tráfico de humanos, una práctica ilegal en España.

Sin embargo, Chelo García-Cortés defendía la gestación subrogada: «El hombre tiene derecho a ser padre también, ¿sólo puede parir la mujer? Tú eres feminista radical, tía. El hombre tiene derecho a gestionar la paternidad como quiera», soltaba, dejando de lado la posibilidad de la adopción.

«Yo prefiero pagar por un niño y que no se lo lleven los rusos o la Iglesia»

«Yo prefiero pagar a un niño y que no se lo lleven los rusos o la Iglesia. Yo he pasado los nueve meses con algunos de mis compañeros de programa y te puedo decir que ojalá muchos hombres sintieran lo que ha sentido este compañero mío», proseguía defendiendo Chelo en pleno debate sobre Ana Obregón. Por su lado, Sindy ponía el foco en las gestantes: «Yo te puedo decir que ojalá muchas madres no sintieran lo que sienten las madres de esas criaturas».

Tras esto, la colaboradora de ‘Sálvame’ hablaba alto y claro sobre su deseo de ser madre: «Yo en un momento quise adoptar un niño. Lo quería indio o negro. Me gustan las personas de color y sé lo que pasan y les quería salvar». No obstante, relataba que fue Marta, su pareja, quien le quitó la idea de la cabeza.

Sindy Takanashi insistía en la importancia de la adopción: «Es mejor adoptar, pero menos mal porque si hubieses comprado un bebé no hubiera estado hoy contigo. Para mí hay un límite y es la gestación subrogada». A lo que Chelo remataba: «Para mí el límite es que los padres también tienen derecho a ser padres. Estoy muy orgullosa de cómo mis compañeros han gestionado la situación y están cuidando a sus hijos».