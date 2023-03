Carmen Alcayde no lo elude y confirma lo que tanto se rumoreó sobre Jorge Javier en el ‘Deluxe’

Carmen Alcayde se ha sometido al polígrafo de Conchita, donde ha destapado, entre otras cosas, que estuvo años sin hablarse con Jorge Javier, con quien presentó el mítico ‘Aquí hay tomate’

Este viernes, 17 de marzo, Carmen Alcayde se ha armado de valor y se ha sometido al polígrafo del ‘Deluxe’ consciente de que se iban a desvelar muchos de sus secretos. La colaboradora tuvo que hacer frente a todo tipo de preguntas, relacionadas con Jorge Javier Vázquez, Lydia Lozano o Canales Rivera.

Mucho se ha comentado a lo largo de los años sobre la verdadera relación entre Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez, quienes presentaron juntos el mítico ‘Aquí hay tomate’ en las tardes de Telecinco. Al parecer, estuvieron bastante tiempo sin hablarse mientras presentaban el programa. Un rumor que la colaboradora ha confirmado por fin este viernes ante la máquina de Conchita.

«No recuerdo que pasó, pero esto fue un día en cinco años. Y no nos llevábamos mal. Tampoco creo que Jorge se acuerde, lo que me acuerdo es de no mirarnos», explicó la colaboradora, quien también reconoció que ha estado varios años sin hablarse con el presentador: «No nos hablábamos no porque nos lleváramos mal, sino porque tomamos caminos separados».

Carmen alcayde en el ‘Deluxe’

El polígrafo dinamita la relación entre Carmen Alcayde y Lydia Lozano

Además, el polígrafo ha dinamitado su relación con Lydia Lozano. María Patiño le formuló dos preguntas claves: «¿Disfrutaste haciendo llorar a Lydia Lozano porque así hacías espectáculo televisivo?» y «¿Consideras que Lydia Lozano tiene un botón del llanto y lo utiliza para dar pena en televisión?». En ambas Carmen respondió que no, pero la máquina dictaminó que mentía. Lo que provocó un enfrentamiento entre ambas colaboradoras, sobre todo cuando se descubre que la segunda pregunta la planteó al programa la propia Carmen Alcayde.

«Anda que te estás coronando», le espetó Kiko Matamoros por las mentiras que estaba diciendo. La aludida pidió la oportunidad de explicarse, pero lo empeoró aún más: «Es que lloras y te recompones enseguida». Lydia Lozano, muy enfadada con su compañera, le preguntó: «Cuando me has llamado tras llorar y pasarlo mal, ¿quién fue, la de la televisión o mi amiga?».