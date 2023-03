‘Sálvame’ se lanza en tromba contra Jorge Javier por lo que hizo con Patricia Donoso

Los compañeros de Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ se han mostrado muy críticos por su actitud con Patricia Donoso en ‘Supervivientes’.

Hace unos días ya hablábamos en El Televisero de la doble vara de medir de Telecinco con Patricia Donoso tras su abandono de ‘Supervivientes’. Y es que a diferencia de otras ocasiones, la cadena anunciaba que este jueves Jorge Javier Vázquez entrevistaría a la ya ex concursante de ‘Supervivientes 2023’ tras su abandono. Una entrevista que fue muy criticada en redes sociales y que tampoco gustó nada en ‘Sálvame’.

Y es que Jorge Javier Vázquez lejos de mostrarse duro con Patricia Donoso se mostró compasivo con ella muy benévolo. Nada que ver con lo que hizo en el pasado con Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno. «No creo que hayas sido una timadora. No creo que hayas ido a engañar. Sí que creo que no te has dado tiempo, que al ir allí no te viste por las razones que sean. Hasta en cierto punto te viste como ridícula, que eso puede pasa», le dijo Jorge Javier a la abogada.

La actitud de Jorge Javier Vázquez indignó a la audiencia que tachó de «vergüenza» lo que se vivió en el regreso de Patricia Donoso a España. Pero la forma en la que se comportó el presentador con la ex-concursante tampoco gustó nada a sus compañeros de ‘Sálvame’, tal y como todos han manifestado este viernes.

La primera en mostrarse crítica con Jorge Javier Vázquez era María Patiño. «Me llamó mucho la actitud de Jorge, creo que han sido más duros los compañeros que el propio presentador«, empezaba a decir la presentadora. «Insisto, Jorge fue bastante indulgente con ella«, insistía Patiño antes de dar paso al vídeo de la reaparición de Patricia Donoso.

Más duro era Kiko Matamoros, que no dudaba en decir que «ni el programa la contrata para que fuera Robinson Crusoe ni ella iba con esa intención». «Lo que esperábamos de ti es que nos dieses contenido por tu personalidad y actitud. Que nos alegraras la vida con tus fantasías, conflictos», apostillaba Matamoros sin piedad contra Donoso. «Jorge está en su derecho porque se nota que le tiene cariño especial fue absolutamente indulgente y comprensivo con ella. Pero a mí me sobró hasta que apareciera por el plató porque no se lo merece», sentenciaba.

Tras él, era Terelu Campos la que dejaba caer que algo pasó que no sabemos porque ella lo que tenía entendido es que se le iban a cantar las cuarenta a Patricia Donoso y el coste no solo económico de haber abandonado y a nivel profesional. «Me sorprendió la comprensión de Jorge Javier, la escucha tranquila, cuando él es una persona muy vehemente y que cuando está cabreado se nota», aseveraba Terelu.

Finalmente, Gema López cuestionaba que en otras ocasiones se había sido muy duro con otros concursantes. «La teoría que yo tengo con Patricia Donoso es que ella inventó un personaje, que mantenerlo en ‘Sálvame’ o en el ‘Deluxe’ no era complicado pero en ‘Supervivientes’ era muy difícil», comentaba Gema. «¿Pero tu te crees lo que le dice Jorge? Porque ayer Jorge dijo que nunca quiso ridiculizarla ni atacarla y que incluso entendía por qué abandonaba?», insistía Patiño. «Lo tendrán que explicar», contestaba la colaboradora.