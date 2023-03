«Vergüenza»: Las redes lapidan a Jorge Javier por su trato a Patricia Donoso en ‘Supervivientes’

Jorge Javier se ha mostrado especialmente benevolente con Patricia Donoso tras abandonar ‘Supervivientes 2023’ a diferencia del trato vejatorio que ejerció con las Azúcar Moreno.

Jorge Javier ha recibido en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ a la primera exconcursante procedente de Honduras. Se trata de Patricia Donoso, quien decidió abandonar hace justo una semana durante la emisión de la segunda gala. Tras días amenazando con un posible abandono, la mediática abogada materializó su salida del programa durante una de sus intervenciones en ‘La Palapa’.

Ahora, tras su vuelta a España, Patricia Donoso ha tenido que hacer frente a las críticas. Sin embargo, en su reaparición en plató la exconcursante lo ha tenido fácil debido a la bienvenida que le ha dado su amigo Jorge Javier Vázquez. Nada más entrar en plató, la exconcursante se ha fundido en un abrazo junto al presentador, quien le ha dedicado unas sentidas palabras.

«No creo que hayas sido una timadora. No creo que hayas ido a engañar. Sí que creo que no te has dado tiempo, que al ir allí no te viste por las razones que sean. Hasta en cierto punto te viste como ridícula, que eso puede pasar», le ha comentado Jorge Javier. Por su parte, Patricia Donoso ha explicado: «La cabeza te juega una mala pasada. Yo empecé una espiral en la que todo el mundo intentó ayudarme».

En la misma línea, Patricia Donoso ha querido defenderse argumentando los motivos de su abandono: «Llegó un momento en el que yo vi casi a las doce horas que era un lastre para la organización, que no estaba haciendo televisión. Me habían contratado y me había equivocado. No era capaz de hacer mi programa. Yo soy un lastre para ellos, una carga. Te juro que vi que estaba timando al programa, que estaba cobrando con un caché por algo que no podía dar».

«La gente ha dicho que ha sido show lo del helicóptero y tengo un vértigo terrible… Yo creí que podía y me sentí super–woman y descubrí que no soy así. Hay otra Patricia que no es Patricia Donoso y que tiene sus debilidades… Darme tiempo era quitarle el lugar a otra persona. Yo no me veía ahí. No soy buena concursante de ‘Supervivientes’ y eso me avergüenza», ha continuado diciendo la ahora exconcursante.

Por su parte, Jorge Javier se ha mostrado especialmente benevolente. Prueba de ello son intervenciones como la siguiente: «¿Sabes por qué sé que estás hablando desde el corazón? Porque te está saliendo un acento que normalmente escondes y que solo te sale cuando hablas con sinceridad y desde el corazón. Tengo que decir que está temblando, que me da mucha pena que no estés ahí. Me da rabia que no hayas sabido salir de ese bucle. Te tengo que despedir».

La audiencia de ‘Supervivientes 2023’ explota contra Jorge: «¡Qué vergüenza!»

Precisamente los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han sido los primeros en reseñar el trato que el presentador le ha brindado a su íntima amiga a quien tildan de «timadora». Así pues, sobre el comportamiento de Jorge Javier, algunos se desahogan diciendo: «Que vergüenza de presentador» o «no entiendo porque a patricia la tratan así de bien». De igual manera, muchos son los que inciden en la diferencia en el trato respecto a otros sonados abandonos como el de Azúcar Moreno.

@jjaviervazquez a las @_LasMellis_ y a @azucarmoreno les dio para el pelo por abandonar, y a esta tal Donoso la recibí entre algodones…



Que vergüenza de presentador.



Es una timadora. #SVGala3 — Joselushow🎤📺 (@Joselu53087627) March 16, 2023

Jorge Javier es el presentador menos neutro que puede existir 👎🏻#SVGala3#Supervivientes2023 — Victor 🦂 (@victoremme_) March 16, 2023

Me gusta Patricia pero no entiendo que a algunos se les trate fatal por abandonar y a otros pues sólo hay que verlo.#SVGALA3 — Ꮳaroℓℳi 🇺🇸 y 💙 (@Karol_Hern) March 16, 2023

Mira que Patricia Donoso me cae bien pero es una vergüenza como se la está tratando y como en su día se machacó a las Azúcar Moreno tanto Jorge Javier cómo la cadena#SVGala3 — ℂℝ𝕀𝕊 & 𝔸𝕃𝔹𝔼ℝ𝕋 🇺🇸🤍🥇⚜️ 46,3% (@AlbertFans_) March 16, 2023

que diferencia de trato comparado con las Azucares Morenas que hicieron más por telecinco que la Donoso por ahora#SVGala3 — Fictoria Vederica (@jorgieDLIC) March 16, 2023

Donoso tratada como Diosa. El resto que abandonan vapuleados. Que fraude, de verdad #SVGala3 #Supervivientes2023 — Aliziagt (@Aliziagt) March 16, 2023

No entiendo porque a patricia la tratan así de bien y a las azucar moreno tan mal cuando me parece que han hecho lo mismo vaya JAJAJAJA #SVGala3 — ✈️💜 (@albitaview) March 16, 2023

Pero xq le hacen la pelota cuando ha abandonado, es q me parece muy fuerte #SVGala3 — Kata (@scully219) March 16, 2023

A unas las trató como a unas delincuentes y a la otra como a una mártir, por hacer lo mismo (quizá porque es una pija redomada). #SvGala3 pic.twitter.com/H7xoAR1Grg — ░l░u░a░R░ (@RaulMJimenez_) March 16, 2023

La diferencia en el trato que está recibiendo Patricia Donoso con el trato que recibieron otros concursantes cuando abandonaron???!!!#SVGala3 pic.twitter.com/pIJLHYFbMo — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) March 16, 2023

El trato que se le está dando a Patricia donoso y lo mal que se trató a las azúcar moreno por abandonar???#SVGala3

#Supervivientes2023 — Victor 🦂 (@victoremme_) March 16, 2023

Las Azucar Moreno aguantaron 5 semanas. Jorge Javier los humilló, las vejó, las trató cono a una puta basura pero este llega entre algodones y una sonrisa #SVGala3 — Gavichu ❤️💙💫 (@javichu_oficial) March 16, 2023

No entiendo qué hace Patricia Donoso en plató habiendo abandonado. Debería estar vetada del programa. #SVGala3 pic.twitter.com/5lpO8al8hY — Jack Ysieras. (@Gerard__LR__) March 16, 2023