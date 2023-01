La desgarradora denuncia de Cristina Pedroche por las «burradas» que ha leído tras su fichaje por ‘Password’

Cristina Pedroche ha mostrado su dolor y «miedo» ante las críticas que ha recibido en los últimos días tras publicarse su nuevo proyecto en TV.

Después de que hace unas semanas, Cristina Pedroche se mostrara dolida con Atresmedia por no haberla escogido para presentar ‘Password’ pese a haber hecho un buen casting; esta semana se ha sabido que finalmente será la colaboradora de ‘Zapeando’ la que tome las riendas del concurso y no Luján Argüelles, que ya tenía un proyecto firmado con TVE.

Así, en tan solo unas semanas, Cristina Pedroche ha pasado de lanzar un órdago a Atresmedia a recibir posiblemente el proyecto más importante de su carrera al tratarse de un formato diario como presentadora. Algo que le llega en su mejor momento personal tras confirmar que está embarazada de su primer hijo junto a su marido Dabiz Muñoz.

Sin embargo, Cristina Pedroche se ha visto envuelta en una oleada de críticas y ataques muy fuertes en sus redes sociales desde que se conoció que presentará la nueva etapa de ‘Password’ en Antena 3. Unas críticas que la propia vallecana ha decidido denunciar en un post en Instagram en el que muestra el dolor y el miedo que tiene por el hate que recibe.

«Me duele que se critique sin verlo»

«Me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen«, confiesa la presentadora.

«Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar», prosigue diciendo Cristina Pedroche.

Además, Cristina Pedroche deja claro que no todo son las redes sociales y que si ve que las críticas le terminan afectando a nivel personal en pleno embarazo tomará una drástica medida con respecto a sus cuentas. «Sintiéndolo mucho tanto mi Instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo. Pero me da miedo…«, añade dejando entrever que le gustaría poder compartir fotos de su embarazo y su vida pero que si eso le hace no disfrutar no lo hará.