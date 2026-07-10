'Tu cara me suena' no esquiva el tsunami del España-Bélgica y emite hoy su semifinal, que podría readaptar el horario

El pasado viernes, Antena 3 emitió la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13' en la que J Kbello se convirtió en el primer finalista de la edición tras acabar la noche en la primera posición de la tabla. Los otros cuatro finalistas los conoceremos este viernes en la segunda semifinal del talent.

Porque sí, Antena 3 ha decidido mantener en emisión la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' este viernes 10 de julio a pesar de que es el día en el que España se juega su pase a la semifinal del Mundial 2026 en el partido de cuartos contra Bélgica.

Un encuentro decisivo para nuestra selección y su futuro en el Mundial de EEUU, México y Canadá, que comenzará a las 21:00 horas en La 1, y que a buen seguro obtendrá audiencias millonarias teniendo en cuenta que el partido con Portugal de este lunes arrasó con un estruendoso 65% de share y 10.985.000 espectadores.

Sin embargo, Atresmedia ha decidido mantener sus planes y ofrecer la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' pudiendo jugar con el horario del comienzo de la gala al emitirse en directo. No obstante, no hay que olvidar que dicho partido podría acabar en prórroga o penaltis, por lo que las audiencias del talent podrían verse aún más resentidas si cabe.

Ahora queda por ver si Antena 3 decide retrasar el comienzo de la semifinal de 'Tu cara me suena 13' apostando por un largo previo para evitar competir frontalmente con el encuentro y arrancar prácticamente con el partido ya encarrilado o si en cambio se atreverá a seguir la estrategia habitual y la gala dé comienzo en torno a las 22:40 horas, teniendo así que competir con media hora de partido en el caso de concluir en los 90 minutos reglamentarios más el descuento.

De esta manera, salvo cambios de última hora, la gran final de 'Tu cara me suena 13' se producirá con normalidad. Tras la clasificación de J Kbello queda por conocer qué otros concursantes lucharán por la victoria. Será el jurado y la audiencia desde sus casas quienes con sus votos decidan como queda la clasificación final y según las puntuaciones de cada uno los concursantes que queden entre las posiciones 2 y 5 se convertirán en finalistas.

Las imitaciones de la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13':