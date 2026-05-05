La debacle de 'MasterChef', que cae a mínimo histórico tras un cambio de horario en RTVE sin previo aviso

'MasterChef' está en horas críticas en La 1 de RTVE. El talent culinario producido en colaboración con la compañía Shine Iberia registró un 11,6% de cuota de pantalla y 646.000 telespectadores de media en su sexta entrega; suponiendo un acusado descenso de más de 100 mil seguidores respecto a la semana anterior.
No solo se trata de la entrega menos vista de lo que llevamos de edición, sino también de mínimo histórico en su versión de anónimos; lo que refleja el indisputable desgaste que está experimentando el formato, al que hay que sumar el peligroso maltrato en cuanto a horario de emisión.
Que la sexta gala de 'MasterChef' ni siquiera alcanzara los 700.000 fieles de media pero que, aun así, se tradujera en un aceptable 11,6% de share es consecuencia de retrasar su horario de arranque. Y es que, anoche, La 1 de RTVE desplazó el concurso a las 23:22 horas, es decir, 22 minutos más tarde de lo anunciado oficialmente en la guía de programación.
Así, sin previo aviso y saltándose las indicaciones en EPG, donde se fijaba la hora de inicio de 'MasterChef' a las 23:00h, la cadena pública alargó 'La Revuelta' en detrimento del programa de cocina con lo que ello implicó: la expulsión de un significativo volumen de televidentes ante una franja de emisión nada conciliadora con los hábitos de consumo.
Si bien, 'MasterChef' fue segunda opción de la noche por detrás de 'La isla de las tentaciones', cuya décima entrega dominó con un 14,1% de share y 1.120.000 espectadores en Telecinco. La tercera plaza fue para 'En Tierra Lejana' en Antena 3 con un 10,3% y 772.000 fieles.
La gran sorpresa de la noche fue el estreno de la nueva temporada de 'En Guardia' en Cuatro, que obtuvo máximo histórico con un potente 7,5% de cuota y 657.000 televidentes frente al 5,2% y los 398.000 que cosechó 'El Taquillazo' en La Sexta, su competidor directo.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.