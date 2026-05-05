La debacle de 'MasterChef', que cae a mínimo histórico tras un cambio de horario en RTVE sin previo aviso

'MasterChef' está en horas críticas en La 1 de RTVE. El talent culinario producido en colaboración con la compañía Shine Iberia registró un 11,6% de cuota de pantalla y 646.000 telespectadores de media en su sexta entrega; suponiendo un acusado descenso de más de 100 mil seguidores respecto a la semana anterior.

No solo se trata de la entrega menos vista de lo que llevamos de edición, sino también de mínimo histórico en su versión de anónimos; lo que refleja el indisputable desgaste que está experimentando el formato, al que hay que sumar el peligroso maltrato en cuanto a horario de emisión.

Que la sexta gala de 'MasterChef' ni siquiera alcanzara los 700.000 fieles de media pero que, aun así, se tradujera en un aceptable 11,6% de share es consecuencia de retrasar su horario de arranque. Y es que, anoche, La 1 de RTVE desplazó el concurso a las 23:22 horas, es decir, 22 minutos más tarde de lo anunciado oficialmente en la guía de programación.

Así, sin previo aviso y saltándose las indicaciones en EPG, donde se fijaba la hora de inicio de 'MasterChef' a las 23:00h, la cadena pública alargó 'La Revuelta' en detrimento del programa de cocina con lo que ello implicó: la expulsión de un significativo volumen de televidentes ante una franja de emisión nada conciliadora con los hábitos de consumo.

#Masterchef en la noche de @la1_tve firma un 11.6% de share y una media de 646.000 espectadores



🍽️ 12.1% de aportación a la cadena



🍽️ Más de 2.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/N6kyOTOU1r — Dos30' (@Dos30TV) May 5, 2026

Si bien, 'MasterChef' fue segunda opción de la noche por detrás de 'La isla de las tentaciones', cuya décima entrega dominó con un 14,1% de share y 1.120.000 espectadores en Telecinco. La tercera plaza fue para 'En Tierra Lejana' en Antena 3 con un 10,3% y 772.000 fieles.

La gran sorpresa de la noche fue el estreno de la nueva temporada de 'En Guardia' en Cuatro, que obtuvo máximo histórico con un potente 7,5% de cuota y 657.000 televidentes frente al 5,2% y los 398.000 que cosechó 'El Taquillazo' en La Sexta, su competidor directo.