La alerta sanitaria que se ha lanzado por el brote de hantavirus en un crucero de 147 pasajeros que llegará a Tenerife próximamente y en el que se han producido 3 muertos y 8 infectados, uno de ellos en estado grave, está provocando que las televisiones se estén volcando con esta noticia. Uno de los programas que ha abordado el asunto ha sido 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz.

Para analizar este brote de hantavirus y si hay gran peligro de que se pueda desatar una nueva crisis sanitaria como ocurrió con el coronavirus, 'Mañaneros 360' ha querido abordar este asunto con numerosos expertos como el inmunólogo Alfredo Corell o el virólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López.

Precisamente, José Antonio López aclaraba a Adela González como la cepa Andes es una de las pocas que se puede transmitir entre humanos. "La infección inicial seguramente no se produjo dentro del barco y seguramente algunos de los que están afectados sean infectados por contacto, eso sí por contacto muy estrecho y prolongado dentro del barco", advertía el virólogo.

"Lo que preocupa también y seguramente haya que hacer un seguimiento es que las dos primeras personas que fallecen, una dejan su cuerpo en Santa Helena y su acompañante va a Sudáfrica en avión, ¿hay que hacer algún seguimiento a las personas que van en ese avión porque esa persona después fallece?", le cuestionaba Adela González al experto.

"El riesgo de transmisión entre humanos es muy bajo, pero creo que la OMS ya está tratando de localizar al pasaje de ese avión e imagino que en el mejor de los protocolos es hacer un seguimiento a los pasajeros más cercanos a donde iba esa persona", contestaba José Antonio López.

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José Antonio López. Virólogo, Catedrático de la Universidad Autónoma: "Los excrementos se pulverizan, se pisan, se volatilizan y se pueden respirar"#Mañaneros6M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/CIQuBoIVog — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) May 6, 2026

El llamamiento de Adela González a la tranquilidad en 'Mañaneros 360'

Adela González entrevista al virólogo José Antonio López en 'Mañaneros 360'

Algo que llevaba a Adela González a hacer una reflexión. "Claro, ahora todo el mundo está ahora diciendo ay, ay, ay cómo nos suena todo esto, los aviones, los filtros. En fin, un poquito de tranquilidad es lo que vamos a pedir, y sobre todo que esa tranquilidad se da con información y con información de la buena, de especialistas como tú y por ejemplo hemos escuchado a Fernando Simón también a hacer ese llamamiento a la tranquilidad", comentaba la presentadora.

Tras ello, José Antonio López incidía en que "está todo bastante controlado y que no estamos hablando de un coronavirus que se transmite por el aire y de forma asintomática". "Hay que dar un mensaje de tranquilidad tanto para los pasajeros como para la población si al final se decide atracar en Canarias. Lo que están buscando los epidemiólogos y los expertos en primer lugar eran ratones, una vez se ha concluido que la especie es Andes se baraja la posibilidad de transmisión entre humanos y lo que hay que hacer es desinfectar las zonas comunes y en principio valorar la situación de todo el pasaje y aquellos que tienen sintomatología grave pulmonar porque se trata de un virus que produce patología cardiorrespiratoria y controlar a los que no tienen ningún tipo de sintomatología con restricciones en zonas cerradas", trataba de aclarar el experto.

"Con esto nos vamos a quedar, con esta información y este mensaje de tranquilidad de que la situación está controlada y vamos viendo todo lo que corresponde a la infraestructura. En principio, tranquilidad. Con esto nos quedamos JAL, un abrazo y gracias", le decía Adela González a su invitado. "Correcto, muchas gracias y un placer estar como siempre con vosotros", añadía el virólogo.

Finalmente, Adela González hacía un llamamiento a la población. "Es lo que tenemos que hacer y mucho más desde lo público. Ofrecer una información veraz, tranquilizadora porque ahora mismo lo es, y no acudir a mi vecina me ha dicho que no se que y que yo ya estoy sacando las mascarillas. No", sentenciaba la presentadora.