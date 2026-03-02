Este próximo jueves 5 de marzo, Telecinco estrenará 'Supervivientes 2026' con la que esperan mejorar los datos de audiencia de 'GH Dúo' y, sobre todo, de la versión de 'Gran Hermano' anónimos. Mediaset ha puesto todo su parte para que así sea, con un variopinto casting que cuenta con todo tipo de perfiles.

La última en ser confirmada como concursante de 'Supervivientes 2026' ha sido la modelo e influencer Teresa Seco. En su vídeo de presentación, la valenciana, de 28 años, se mostraba entusiasmada ante esta nueva aventura profesional: "Soy Teresa Seco, trabajo como modelo y también llevo muchos años en redes sociales y soy nueva concursante de 'Supervivientes 2026'. Tengo muchísimas ganas de vivir esta experiencia y la voy a aprovechar al máximo, nos vemos en Honduras", aseguraba la modelo.

🏝️ Teresa Seco, nueva concursante de S|V 2026. El jueves a las 21:45h, gran estreno en @telecincoes pic.twitter.com/auPE9JYZvK — Mediaset España (@mediasetcom) March 1, 2026

¿Quién es Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026'?

Teresa Seco nació en Valencia hace 28 años. Desde muy joven se ha labrado una sólida trayectoria en redes sociales, donde cuenta con medio millón de seguidores. La creadora de contenido se define a sí misma como una persona "competitiva" y "con mucho carácter", que está deseando ponerse a prueba en la que, sin duda, será la aventura de su vida.

Teresa Seco, además, es una de las mejores amigas de Lola Lolita. Aunque también ha coincidido en proyectos con otras creadoras de contenido de relevancia en nuestro país, como Marta Díaz, Anita Matamoros, Sarah Catalá o Anabel Hernández. En la isla tendrá que convivir con Alba Paul, mujer de Dulceida, una de las influencers españolas por excelencia. ¿Cómo será la convivencia entre ambas?

Junto a Teresa Seco estarán también en Honduras Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain, Álex Ghita, José Manuel Soto y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

Todos ellos han puesto rumbo a Honduras este mismo lunes. Según han mostrado las cámaras de Telecinco, los futuros concursantes de 'Supervivientes 2026' han aprovechado sus últimos minutos antes de volar para darse un último capricho gastronómico antes de enfrentarse a la falta de comida. Desde hamburguesas hasta huevos rotos o bocadillos de jamón han sido los alimentos elegidos por los supervivientes para degustar ante de coger el avión.