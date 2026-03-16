Marta Flich, presentadora de 'Directo al grano' en la tarde de La 1 de RTVE, ha concedido una entrevista a El Plural en la que se ha pronunciado sobre el feo gesto de Risto Mejide tras su debut en la cadena pública, sobre su salida de Mediaset España y acerca del alto precio que supone trabajar en un medio de comunicación estatal.

En la conversación con el citado medio, se le pregunta si es "raro ganar en audiencias al programa 'Todo es Mentira'" de Cuatro en el que hasta hace pocos meses era copresentadora. "No lo vivo de esa forma", asegura la también economista.

"La realidad es que ahora estoy compitiendo contra mi anterior programa, del que fui madre e hija, pero no lo vivo como una competición. Simplemente he empezado una nueva andadura profesional en la que lo único que me importa es ser lo más honesta posible", sentencia Marta Flich.

Al hilo, se ha vuelto a poner sobre la mesa el extraño desplante de Risto Mejide ante su salto a RTVE como conductora titular de un formato como 'DAG': "Ya lo he dicho un montón de veces: no me felicitó. Es que los ciclos empiezan, acaban y ya digo que pasó un tiempo entre mi salida de 'Todo es Mentira' y el arranque de 'Directo al Grano'. Entonces ya hablamos lo que tuvimos que hablar y ya nos habíamos despedido", declara, restando hierro al asunto.

"Es un poco como cuando te vas del pueblo y dejas amigos allí con los que cada vez vas teniendo menos relación. Allí dejé muchos amigos, a algunos me los quedo y a otros no", añade tajante la comunicadora en ese sentido.

Aun así, El Plural ha indagado en la relación con Risto por un detalle muy elocuente: Marta Flich sigue en Instagram al publicista pero él no le sigue a ella. "¿No acabasteis bien?", le plantean sin rodeos. Una cuestión que ha pillado por sorpresa a Flich: "Pues no lo sabía, no me había dado cuenta. No lo sé, cuando lo veas se lo preguntas a él. A mí la verdad es que me da bastante igual".

Marta Flich confirma que es más difícil trabajar en un medio estatal como RTVE

Por otro lado, respecto a su salida de Mediaset, asegura que "fue algo progresivo, un 'ya no soy feliz aquí'. Fue un 'necesito crecer de otra forma', un 'necesito investigar otros mundos'". "Necesitaba salir y ver otras cosas", asevera con rotundidad. Eso sí, no duda en agradecer al grupo "que confiaran en mí en tantísimas cosas". "Manolo Villanueva (antiguo Director de Contenidos) ha sido para mí un gran profesional que ha creído mucho en mí", valora. Sobre la crisis que atraviesa la empresa italiana también se pronuncia y afirma que "en Mediaset hay mucha cabeza pensante y seguro que encuentran el camino. Desde luego tiene profesionales buenísimos para ello".

En otro orden de cosas, Marta Flich responde a la pregunta de si es más difícil trabajar en un medio estatal como es RTVE, siendo rotunda: "Sí, es más difícil. Por lo menos para mí lo es. Porque yo tengo una exigencia como profesional que me hace tener que ser honesta. En lo público te debes a la verdad y tienes una responsabilidad para con la gente. Es la tele de todos y tienes que ser muy escrupulosa, muy delicada. No puede ser sensacionalista, no puedes dar hueco a la mentira". "Yo creo que la tele pública tiene que ser muy artesanal y muy pura", zanja.