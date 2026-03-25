Audiencias

Audiencia récord de RTVE en 18 años: Afianza su liderazgo con Intxaurrondo y Javier Ruiz como pilares de la mañana

por El Televisero

'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González se convierten en el mayor bastión de RTVE, elevando su franja matinal a una audiencia de récord en casi dos décadas en el primer trimestre del año

Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz en las mañanas de La 1 de RTVE
Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz en las mañanas de La 1 de RTVE | Montaje El Televisero

La 1 de RTVE va camino de cerrar un primer trimestre de 2026 con un destacado récord de audiencia en las mañanas; franja que se ha convertido en el principal bastión del canal gracias a cifras no vistas en 18 años por el imparable ascenso de 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González.

Entre enero y lo que va de marzo del presente año, el programa informativo comandado por Silvia Intxaurrondo ha mantenido una clara tendencia alcista. Lidera su banda de emisión todos los días y registra su récord histórico en lo que llevamos de 2026, tanto en La 1 como en simultáneo con el Canal 24 horas, con una cuota del 19,1% y 394.000 espectadores en La 1 y un 22,2% y 456.000 en simulcast.

Esto supone una mejora de 3,1 puntos respecto al año anterior en La 1 y de casi 4 puntos con la suma del Canal 24 horas. Así, La 1 se distancia de la segunda opción en su franja de emisión (14,3%) en casi cinco puntos de cuota. El 19 de enero, coincidiendo con la tragedia ferroviaria de Adamuz, logró su récord histórico en share en La 1 al registrar un impresionante 24,6% y su 2ª mejor cuota en simultáneo con el Canal 24 horas (28,6%). En el mes de enero también alcanzó su mejor dato en miles desde su estreno en La 1 con 391.000 espectadores.

En cuanto a 'Mañaneros 360', mantiene un liderazgo imbatible en su franja en su 2º año de vida con una cuota del 16,3% y 551.000 espectadores de media en estos tres primeros meses. El magacín de actualidad presentado por Javier Ruiz y Adela González mejora respecto a la cifra del año 2025 (abril-diciembre) en 2,2 puntos y suma 131.000 seguidores nuevos en este primer trimestre del 2026. Así, se distancia de la 2ª opción en casi 4 puntos de cuota (Antena 3 con un 12,5%).

Al igual que 'La hora de La 1', el 19 de enero también obtuvo su récord histórico en cuota y miles al anotar un 21% y 826.000 espectadores. Y en el mes de enero registró su mejor resultado mensual en número de espectadores (562.000) desde su estreno.

Al hilo, 'Mañaneros 360' en su versión extra (de 14:20 a 15:00 horas) consigue un gran promedio en su 2º año en emisión, al acumular en lo que llevamos de 2026 una cuota del 12% y 1.003.000 televidentes. Crece respecto al dato conseguido en 2025 en +2,2 puntos de índice de share y en 241.000 espectadores.

En el caso de este tramo, el pasado 5 de febrero firmó su máximo histórico en cuota y miles al anotar un 14,5% y 1.324.000 espectadores. En el cómputo global de febrero cosecha su mejor métrica en miles desde su estreno (1.023.000 fieles).

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