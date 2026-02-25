'Supervivientes 2026' confirma a este ex futbolista y colaborador de 'El Chiringuito' como su 14º concursante oficial

Salvo sorpresas quedan 8 días para que arranque 'Supervivientes 2026'. Por eso, Telecinco ya ha confirmado la identidad de catorce concursantes en sus diferentes programas. El último en anunciarse ha sido el ex futbolista Jaime Astrain en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat.

"No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única. Nos vemos en Honduras", asegura el también modelo en su vídeo de presentación.

De esta manera Jaime Astrain se suma a la lista de concursantes confirmados por Telecinco para 'Supervivientes 2026' junto a Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Alberto Ávila, los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias, la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix, Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera, la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul, la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto, la presentadora Yvonne Reyes, la modelo Marisa Jara, la periodista deportiva Ingrid Betancor, el campeón del mundo de OCR Aratz Lakunza y el ex campeón de Moto2, Toni Elías.

A ellos hay que sumar al que adelantamos en exclusiva hace unos días en este portal: Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. Será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes de la edición.

¿Quién es Jaime Astrain, nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'?

Tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid y jugar en equipos como el Pontevedra B. Córdoba CF, Real Jaén CF, Astrain se retiró del fútbol a los 27 años y comenzó su carrera como modelo y tertuliano de televisión.

Y es que tras retirarse de los campos de fútbol, Jaime Astrain encontró un hueco en la tertulia de Josep Pedrerol siendo uno de los colaboradores de 'El chiringuito de Jugones'.

En 2023, Jaime Astrain participó en el reality 'Traitors España' en HBO Max llegando incluso a la final y quedándose en quinta posición. Un año después participó en 'Baila como puedas', el talent de baile que presentó Anne Igartiburu en TVE siendo el ganador junto a su pareja, Santiago Granizal.

Además, el nuevo concursante es pareja de Lidia Torrent, excamarera de ‘First Dates’, y ambos tienen una hija que nació en el año 2022.