'La Promesa' acaba de recibir a un nuevo personaje, Ciro, que está revolucionando al personal. Tanto dentro de la serie como fuera, pues entre los espectadores de la serie diaria de RTVE hay una enorme expectación por saber el papel que desempeñará este joven y atractivo actor llamado Juan Perales.

Su primera aparición en el palacio de los Luján se produjo en el episodio de este viernes, 13 de febrero. Alonso y Lorenzo se quedaron de piedra ante la llegada de este nuevo y extraño visitante. Nunca antes se le había visto en la ficción, por lo que es un gran desconocido del público. Sin embargo, parece que el capitán y el marqués le conocen muy bien a juzgar por sus reacciones.

Nada más verle, Alonso le preguntó qué hacía allí y Lorenzo, por su parte, se preguntó si había sucedido "algo más". Reacciones muy singulares que están trayendo de cabeza a los promisers. ¿A qué se estaba refiriendo el militar verdaderamente?

De momento, todo son incógnitas. En el avance del capítulo del lunes 16 de febrero se adelanta que Ciro se establecerá en La Promesa de forma temporal a priori. Y aunque en un principio el marqués se muestra contrariado, finalmente le dice que puede quedarse todo el tiempo que necesite en sus dominios. ¿Cuál será su misión?

"Soy Juan. Ciro ha llegado a La Promesa. Os preguntaréis quién es. A Lorenzo y Alonso también les ha sorprendido su llegada. Todavía no se sabe nada pero en los próximos capítulos descubriréis quién es y qué viene a hacer", ha advertido el propio actor a través de las redes de la ficción.

El equipo de 'La Promesa' mantiene el enigma. Y, ante tanto secretismo, han empezado a formularse algunas teorías: desde que puede ser el sobrino de Alonso hasta que se trata del hijo bastardo de Lorenzo. No obstante, todo parece indicar que en realidad es el sobrino del marqués, hijo de su hermana difunta Genoveva. Sea cual sea su papel en la serie de La 1 de TVE de cara a las próximas semanas, lo que está claro es que será una pieza clave en el desarrollo de las tramas.

Juan Perales, nuevo fichaje de 'La Promesa' tras catapultar su carrera en la serie 'Olympo' de Netflix

Con 'La Promesa', Juan Perales se embarca en su primer gran proyecto en la televisión en abierto. Hay que recordar que el intérprete madrileño debutó en el mundo de la interpretación de la mano de '4 Estrellas', la comedia emitida en La 1 entre 2023 y 2024 hasta la llegada de 'La Revuelta' de David Broncano.

No obstante, donde se dio a conocer y donde se encumbró a la fama realmente fue en la serie 'Olympo' el pasado 2025. Interpretó al personaje de Sebas Sendón durante ocho episodios en esta serie de Netflix al estilo 'Élite', en cuya octava temporada también participó.