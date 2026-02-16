María Castro, Pía en 'La Promesa', abre un melón con lo que ha denunciado: "Un poco más de sororidad"

La actriz María Castro suele ser bastante prudente y cordial a la hora de responder a todo lo que le preguntan en redes sociales. Sin embargo, hace unos días recibía un comentario muy desafortunado de una seguidora y por ello, la actriz de 'La Promesa' ha querido dedicarle un post en el que le canta las cuarenta.
"Hablo por los que no tienen voz por aquí… porque ya estaría hombre!!!
Menos mal que me da igual lo que diga 'x' gente… porque nací así… con esa patina ante la que los comentarios de ese tipo, me resbalan y se caen… pero y si no? Me cuestionaría mi vida y mis decisiones entonces?", empieza diciendo la intérprete.
"Quiero subir un vídeo ante un comentario bastante desafortunado que me hicieron en mi red social. Sabéis que afortunadamente tengo una patina ante la que todo me resbala, pero como creo que esto nos afecta a muchos y tengo un altavoz por aquí bastante grande voy a abrir un melonazo", defendía María Castro antes de aclarar lo sucedido.
Tras ello, la actriz que da vida a Pía Adarre, el ama de llaves de 'La Promesa' contesta a la pregunta que le hizo una seguidora. "Esta mujer me preguntaba algo así como '¿esta mujer en su casa también lava la ropa, plancha, hace la compra, no sé pregunto?'. Lo hacía así con un tono irónico y como despectivo", explica antes de contestarla.
"Le voy a contestar, no tenía porque hacerlo, pero lo voy a hacer. No es que lo haga yo. Justo las tareas por las que pregunta, las hacemos los dos, mi marido y yo. Porque tenemos una chica que nos ayuda en casa, que afortunadamente podemos pagarlo en este momento. Ojalá todos tuviéramos esa posibilidad que bastante estresados vamos ya. Y en este momento podemos. Pero justo el tema de la compra y especialmente de la ropa es nuestra porque son tres niñas parecidas en edad y para mí y para él nos es más fácil organizarnos así con el tema uniformes y lo hacemos nosotros", aclara María Castro.
"Entonces contestada esa pregunta, ahora abro yo el melón de dos preguntas. La primera es ¿si José fuese el influencer, si fuese chico yo, también le preguntarías lo mismo? ¿O es que me corresponde a mí como labor femenino hacer todo eso? ¿O si lo hiciese él solo porque yo hago otras cosas habría algún problema?", se pregunta la actriz.
Y lejos de quedarse ahí, sigue con su réplica a esta crítica de una mujer. "Y por otra parte, ¿qué pasa si no lo hiciese porque pago por ello? Porque en este momento puedo hacerlo y quiero hacerlo así, ¿soy peor persona, peor mujer, peor madre? Me parece que el hecho de hacer muchas cosas no significa que lo estés haciendo mejor, significa que te apetece hacerlo o que puedes hacerlo o que quieres hacerlo. Yo genéticamente tengo mucha energía porque la tiene así mi madre y aunque el cuerpo esté cansado, la cabeza y la ilusión me dice levántate y hazlo", prosigue diciendo.
"Y lo enseño por aquí porque creo que puedo dar alegría a la gente o ánimo para que lo hagan también. Pero que si yo al llegar a mi casa quisiese ponerme de patas para arriba sería igual de buenísima persona porque me apetece descansar que bastante locos vamos ya. Así que ahorrémonos los comentarios negativos, hagamos más el amor y menos la guerra. Un poco más de sororidad y besos para todos. Y si no te gusta seguir a alguien porque se estresa o no te mola, deja de seguirle, que no es obligatorio", sentencia María Castro.
