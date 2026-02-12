La 1 de RTVE cancela 'Cine de barrio' en su programación indefinidamente y 'Aquí la tierra' se instala en el fin de semana

La 1 de TVE sigue apostando fuerte por 'Aquí la tierra' en pleno tren de borrascas. Tras tener que recortar la duración del espacio de Jacob Petrus este miércoles y jueves por las semifinales de Copa del Rey, la cadena pública volverá a apostar por el formato divulgativo en la tarde del sábado.

Así, después de que la semana pasada, La 1 sorprendiera con un movimiento histórico en su parrilla al apostar por un especial de 'Aquí la tierra' durante más de dos horas en la tarde del sábado en sustitución de 'Cine de barrio', la cadena ha decidido mantener su estrategia esta semana.

De esta manera, por segunda semana consecutiva, La 1 cancelará la emisión de 'Cine de barrio' con Inés Ballester y volverá a ofrecer un especial de 'Aquí la tierra' a partir de las 19:00 horas tras la doble sesión de cine que este sábado estará dedicado al amor por San Valentín.

Una decisión que llega después de que 'Aquí la tierra' esté anotando grandes datos de audiencia en las tardes de La 1 con el mayor interés que hay por la situación climatológica ante las ocho borrascas que hemos acumulado en la península ibérica y en las islas Canarias y Baleares desde enero.

De hecho, el especial del sábado pasado fue todo un éxito pues 'Aquí la tierra' anotó un 14,3% y 1.423.000 espectadores liderando su franja de emisión a gran distancia de sus rivales y aumentando en cuatro puntos y en casi 500.000 espectadores con respecto a lo que anotó la semana anterior 'Cine de barrio' con la emisión de la película 'El abuelo tiene un plan', que marcó un 10,4% y 978.000 espectadores.

Así queda la programación de tarde de La 1 este sábado 14 de febrero: