RTVE, obligada a recortar 'Aquí la tierra' en La 1: Así quedarán sus emisiones en la programación esta semana

La 1 de RTVE suprimirá parte de la emisión de 'Aquí la tierra' este miércoles 11 y el jueves 12 de febrero por un motivo de fuerza mayor: los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Así, el exitoso programa de divulgación ambiental comandado por el meteorólogo y geógrafo Jacob Petrus verá reducida su duración en casi un 50%.

El miércoles se disputará el choque entre el Athletic de Bilbao y el Real Sociedad y el jueves el del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Ambos partidos fijados entre las 21:00 y las 22:55 horas. Aunque el mayor damnificado será Broncano, pues 'La Revuelta' se quedará fuera de la programación ambos días, también habrá alteraciones en el tramo final de la parrilla vespertina.

En consecuencia, La 1 de RTVE se verá obligada a trastocar de nuevo una pieza clave de su oferta regular como es 'Aquí la tierra', que precisamente en la entrega de este lunes, 9 de febrero, registró récord de temporada en su edición de lunes a viernes con un destacado 14,8% de cuota de pantalla y casi 1,7 millones de telespectadores; siendo lo más visto del canal en el día.

Eso sí, como decimos, será una supresión en parte. 'Aquí la tierra' no desaparecerá por completo a diferencia de 'La Revuelta', pero sí sufrirá un recorte de prácticamente la mitad de su duración porque La 1 de RTVE ha anunciado en su guía que programará un previo al partido desde las 20:45 horas.

En consecuencia, este miércoles y jueves el formato producido por Catorce Comunicación tan solo se ofrecerá desde el final de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora (20:25 horas) hasta el comienzo del espacio que precede al partido. Es decir, afrontará un notable tijeretazo de aproximadamente 15 minutos.

Así queda la programación del miércoles:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:35 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:45 horas - Fútbol. Copa del Rey: Athletic- Real Sociedad

22:55 horas - 'The Floor'

Así queda la programación del jueves: