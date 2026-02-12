Forzoso cambio de programación en La 1 de RTVE: 'La Revuelta' se suspende y 'Aquí la tierra' altera su continuidad este jueves

RTVE ha cambiado su programación nocturna desde este miércoles, suponiendo una retirada de la mitad de las emisiones de 'La Revuelta' en La 1 esta semana por una razón de peso: los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que afectan de lleno a la franja en la que se emite el formato conducido por David Broncano.

Ayer, 11 de febrero, se disputó el choque entre el Athletic de Bilbao y el Real Sociedad y hoy jueves, 12 de febrero, el del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El partido está fijado entre las 21:00 y las 22:55 horas. Por tanto, 'La Revuelta' se queda sin hueco alguno en la parrilla de TVE.

Lo esperable es que el formato de Broncano y compañía hubiera saltado al prime time como ha ocurrido otras veces cuando se ha ofrecido un partido de fútbol en La 1 de RTVE durante su horario original. Sin embargo, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, la cadena ha preferido dejar fuera al espacio de humor y entrevistas.

¿Por qué razón? La estrategia de la cadena ha sido clara. Por un lado, esto es así porque La 1 no quería alterar el ritmo de emisión del concurso 'The Floor' en la noche del miércoles. Y por otro, no hay margen para ofrecer 'La Revuelta' este jueves ante la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, que arrancará justo después del fútbol (22:55 horas).

En resumen, esta semana, el show liderado por Broncano solo se ha podido disfrutar el lunes 9 y martes 10 de febrero. Las emisiones, si no hay sorpresas de última hora, se retomarán con normalidad el próximo 16 de febrero.

Por su parte, al igual que sucedió este miércoles, La 1 de RTVE suprimirá parte de la emisión de 'Aquí la tierra'. Así, el exitoso programa de divulgación ambiental comandado por el meteorólogo y geógrafo Jacob Petrus verá reducida su duración en casi un 50%.

La 1 de RTVE ha programado un previo al partido del Atlético-Barça desde las 20:45 horas. En consecuencia, este jueves el formato producido por Catorce Comunicación tan solo se ofrecerá desde el final de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora (20:25 horas) hasta el comienzo del espacio que precede al partido. Es decir, afrontará un tijeretazo de aproximadamente 15 minutos.

Así queda la programación de este jueves:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:35 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:45 horas - Fútbol. Copa del Rey: Atlético de Madrid - FC Barcelona

22:55 horas - 2ª semifinal del Benidorm Fest 2026



