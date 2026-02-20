Encuesta: ¿Quién quieres que sea el próximo expulsado de 'GH DÚO': Carlos, Anita, Manuel o Juanpi?

Tras la expulsión de Cristina Piaget, que ha levantado una inmensa polvareda, 'GH DÚO' ha celebrado unas nueva nominaciones de cara a una expulsión que, esta vez, se resolverá el martes 24 de febrero en una gala especial con Jorge Javier Vázquez.

Como resultado de una dinámica distinta, los expuestos definitivos al juicio de la audiencia de 'Gran Hermano' son Carlos Lozano, Anita Williams, Manuel González y Juanpi Vega.

Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. ¿Quién quieres que sea el próximo eliminado de la cuarta edición de 'GH DÚO'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!